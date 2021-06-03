Починають щеплювати підлітків: як просувається вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі

В ЄС зробили понад 250 мільйонів щеплень.

Обидві дози вакцини від коронавірусу станом на ранок 3 червня отримали вже 80 мільйонів жителів ЄС. Загалом у країнах Євросоюзу зробили понад 250 мільйонів щеплень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.

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В Єврокомісії кажуть, що до кінця липня планують вакцинувати 70% усього населення ЄС. У європейському центрі з контролю за захворюваністю схвально оцінюють темпи вакцинації. Водночас рекомендують європейським країнам поділитися надлишком вакцин з біднішими державами, а не починати імунізацію підлітків.

Кампанія зі щеплення дітей з 12 років уже стартувала в Румунії, а від наступного тижня почнеться у Польщі.

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Новини світу: 80 мільйонів жителів ЄС отримали обидві дози вакцини від коронавірусу

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