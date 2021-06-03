Починають щеплювати підлітків: як просувається вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі

В ЄС зробили понад 250 мільйонів щеплень.
Обидві дози вакцини від коронавірусу станом на ранок 3 червня отримали вже 80 мільйонів жителів ЄС. Загалом у країнах Євросоюзу зробили понад 250 мільйонів щеплень.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. 3 червня.
В Єврокомісії кажуть, що до кінця липня планують вакцинувати 70% усього населення ЄС. У європейському центрі з контролю за захворюваністю схвально оцінюють темпи вакцинації. Водночас рекомендують європейським країнам поділитися надлишком вакцин з біднішими державами, а не починати імунізацію підлітків.
Кампанія зі щеплення дітей з 12 років уже стартувала в Румунії, а від наступного тижня почнеться у Польщі.
Читайте також:
- Серед призів авто і мільйон злотих: у Польщі організовують лотерею серед вакцинованих
- Понад 50% американців повністю вакциновані від коронавірусу: рейтинг штатів
- Не одразу після щеплення: українцям детально пояснили, коли після вакцинації від COVID-19 формується імунітет
- У ВООЗ попередили про можливу появу стійких до вакцин варіантів коронавірусу