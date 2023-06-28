Почнеться "чистка рядів": Жданов про наслідки заколоту Пригожина

Жданов не виключає, що такі пошуки "ворогів народу" можуть бути тригером для другої спроби заколоту.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про наслідки заколоту Пригожина для РФ.

Про це він сказав ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

На думку Жданова, зараз в Росії почнеться "чистка рядів".

"До речі, почали дуже швидко знищувати сам "Вагнер". В Сирії заарештували, в Росії. Навіть є затримані військовослужбовці. Оцих генералів, яких зараз опублікують прізвища, ФСБ стовідсотково буде затримувати і допитувати їхню причетність", – каже експерт.

Жданов не виключає, що такі пошуки "ворогів народу" можуть бути тригером для другої спроби заколоту.

"Але якщо буде друга спроба, то вона буде вже справжня. На мій погляд, вони не зупиняться... Два павуки в одній банці – хтось когось повинен з’їсти. Лакмусом стане Шойгу. Якщо його знімають, то Путін пішов на поступки, якщо не знімають – буде друга спроба. Раз він його не зняв, значить він не пішов на компроміс. Значить він буде мстити. Ті люди, які можуть підпасти під помсту, будуть змушені прискорити другу спробу", – підсумував експерт.

Раніше у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що генерала Сергія Суровікіна відправили до СІЗО.

За інформацією видання CNN, російські спецслужби могли знати про заколот Пригожина та очікували на його успіх.

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