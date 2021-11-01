Почнеться дощем, а закінчиться снігом: якою буде погода у листопаді

Від середини тижня трішки потеплішає, а ближче до вихідних знову похолодає

Листопад почнеться із дощів. З вівторка хмари із опадами пролетять над Лівобережжям і просунуться на Захід України. 1 листопада малокомфортні +10 +11 замучать мам, у що одягнути себе і дітей майже в усіх регіонах. Від середини тижня трішки потеплішає, а ближче до вихідних знову похолодає. Кінець місяця українці зустрінуть зі снігом.

Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Тим часом, кадри торнадо розлетілися у всьому світі. Бо смерч із божевільною швидкістю до 210 кілометрів на годину, що пронісся в американських штатах Техас і Луїзіана, здіймав у небо будинки і бетонні опори так легко, ніби це паперові іграшки. Рятуючись, люди ховалися навіть у шафах. А коли виходили із своїх сховків, бачили гори сміття, на які перетворились їхні хатинки.

Метеозалежність: листопад почнеться дощем, а закінчиться снігом

На іншому боці Америки завжди пересушену від екстремальної спеки і пожеж Каліфорнію цього тижня залило. Дощів там не бачили останні 7 місяців. На сірі випалені дотла пагорби, на яких здається не лишилось нічого живого, виплеснуло мільярди тон води. І вся мертва флора і фауна, змішана з попелом і грунтом, поповзла в низовини. Бо в горах їм просто не було за що триматися. Земля шматками сповзала на траси і так буде доти, доки ліс не відродиться — а це не одне десятиліття.

До речі, рекордний вогонь цього тижня охопив 115 гектарів лісу в австрійських Альпах. Смерть тамтешніх льодовиків, які є прісноводними резервуварами нашого континенту, вчені фіксують буквально щороку.

Як боротися із цими катастрофічними змінами на планеті незабаром говоритимуть у Глазго представники зі 197 країн. Кожна держава має радикально переглянути свою екологічну поведінку, зокрема і Україна. Інакше голод, спрага і руйнування всього звичного нам світу.

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