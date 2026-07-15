Село Калинівка / © ТСН

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Екскомбрига 155 бригади Станіслава Лучанова та ще 9 його підлеглих офіційно підозрюють у викраденні та умисному вбивстві двох рідних братів Мосейчуків із села Калинівка, що на Київщині. І причиною всьому стала банальна побутова сварка. Комбрига затримали в Києві. Водночас у селі, де викрали братів, з’ясувалося, що вони були далеко не єдиними, на кого насправді чекала жорстока розправа. А сам Лучанов погрожував навіть неповнолітнім дітям.

Про деталі цієї страшної трагедії та неочікувані статки родини дружини екскомбрига — в ексклюзиві від кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Що кажуть жителі села Калинівка про Лучанова та його родину

У Калинівці, що на Київщині, журналістів ТСН зустрічають чи не усім селом. Тимчасова виконувачка обов’язків старости села Калинівка Євгенія Вущан ділиться: «Багато молоді в нас є. Ну, село ж дружне, правда. Якщо раптом щось станеться — всі згуртовано так діють».

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За офіційною інформацією слідства, двох місцевих чоловіків звідси викрали та закатували, зокрема через незадоволення родини військового гучною музикою та швидкою їздою на мотоциклах. Але перше, що помічає знімальна група ТСН у селі: тут абсолютно всі — від зовсім юних підлітків і до літніх пенсіонерів — переміщаються вулицями переважно на мопедах та мотоциклах. І навіть сама староста. Вона пояснює: «Це ж не розкіш якась. А виключно для зручного пересування».

Цей факт підтверджує і місцева продавчиня Людмила Петрова: «Це село, тут вони всі саме так звикли пересуватися».

Саме Людмила, продавчиня місцевого магазину, була першою, до кого пообіді 26 червня зайшли двоє невідомих чоловіків у чорному одязі та зі зброєю в руках. Вони представилися військовою поліцією і почали наполегливо розпитувати про місцевих хлопців. При цьому в руках чоловіки тримали аркуш паперу.

Людмила Петрова, продавчиня сільського магазину: «У цьому списку було записано 5 чоловік. Імен загиблих пізніше Максима та Романа в цьому переліку взагалі не було. Були записані лише ініціали їхнього молодшого брата Сергія, який наразі тут у селі навіть не мешкає. Я тоді кажу їм: „Хлопці, а хто ви взагалі такі і з яких причин ви їх розшукуєте?“. Особливо через те, що в списку була неповнолітня дитина. Вони мені сухо відповіли: „З неповнолітньою дитиною ми будемо говорити зовсім по-іншому“.

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«Список Лучанова» та погрози підліткам

Згодом перелякані селяни назвуть цей папірець «списком Лучанова». Станіслав Лучанов був не лише комбригом 155-ї ОМБр, а й чоловіком однієї з місцевих жительок Калинівки. І цю родину дуже сильно дратували місцеві підлітки, розповідає матір одного з хлопців. Вона переповідає журналістам розмову Лучанова з її сином, яка сталася 25 червня — тобто за день до раптової появи в Калинівці озброєних невідомих у чорному.

Тетяна Сумарь, місцева жителька Калинівки: «Він гукнув моєму синові: „Гей, малий, іди-но сюди!“. Він же не знає тут місцевих людей, як кого звати навіть. І каже йому: „Ви вже їздите тут стільки, в мене малі діти, ви їх постійно будите. Хто тут ще, каже, їздить? Я всіх вас добре знаю. Давай, збирай свою братву, будемо серйозно говорити. Якщо ще хоч раз почую якийсь гуркіт — я вас, каже, повбиваю!».

Приватна хата родини комбрига стоїть прямісінько навпроти сільського клубу та стадіону, де вечорами традиційно збирається молодь. Отже, активний сільський рух, гамір та гучна підліткова музика і стали причиною цього дикого побутового конфлікту.

Будинок у селі Калинівка / © ТСН

23-річна дружина 45-річного комбрига вимагала від дітей повної тиші, бо шум на вулиці нібито заважав спати дітям Лучанових.

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За даними поліції, серед тих підлітків та молоді, з якими жінка раніше часто і гучно сварилася на стадіоні, були і брати Мосейчуки. Але є важливий нюанс — родина комбрига постійно в Калинівці не жила. Сюди вони приїжджали лише в гості до батьків дружини.

Людмила Петрова, продавчиня сільського магазину: «Вони завжди поводилися самі по собі. Повністю закриті від громади люди. Їм тут усім постійно заважали і велосипеди, і мотоцикли, і навіть маленькі діти, коли на ігровому майданчику гралися».

Селяни розповідають, що військовий зять у цій родині з’явився лише три роки тому. І саме після цього родичі дружини взагалі відмежувалися від сільського життя — стали поводитися зверхньо і неабияк розширили своє домашнє господарство. Люди згадують: «Раніше в них навіть паркана нормального не було. А тепер — квадроцикли, трактори, три дорогі машини звідкись з’явилися».

Елітні статки під час війни: звідки гроші?

До початку повномасштабної війни родина дружини Лучанова не мала жодної нерухомості поза межами своєї громади. Але як з’ясували журналісти ТСН під час розслідування, віднедавна у її старшого брата та матері раптово з’явилися власні будинки з земельними ділянками в Рокитному та Обухові. Останній котедж, судячи з актуальних оголошень про продаж нерухомості, вартував щонайменше 200 тисяч доларів.

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Аби поставити пряме запитання «звідки такі великі гроші у родини комбрига під час війни?», знімальна група вирушила за адресами. Проте ні в Калинівці, ні за жодною з відомих адрес родини журналістам двері ніхто не відчинив — скрізь панувала повна тиша.

Що відомо про Станіслава Лучанова та у чому його підозрюють

Тепер про самого комбрига — полковника Станіслава Лучанова. Він був підполковником і є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. З лютого цього року він офіційно очолив 155-ту окрему механізовану бригаду імені Анни Київської. До цього призначення Лучанов тривалий час обіймав посаду начальника штабу батальйону «Скеля», який раніше вже неодноразово фігурував у медіа через гучні скандали з побиттям новобранців та загадковими небойовими смертями бійців.

Утім, на своїй сторінці у Facebook керівництво «Скелі» від скандалу з Лучановим уже поспішило публічно відхреститися. А в Генеральному штабі ЗСУ цей злочин відкрито назвали «ганьбою для армії».

За даними слідства, виконання подвійного вбивства цивільних після їхнього примусового викрадення Лучанов особисто доручив своєму найближчому підлеглому — командиру батальйону 155-ї бригади Олексію Долголенку. Прокурори в залі суду озвучили шокуючі деталі розправи: «Їхні тіла закопали у заздалегідь виритих ямах прямо на території Полтавщини, де і знаходиться військова частина, яку донедавна очолював Станіслав Лучанов».

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Сам Лучанов, якого підозрюють в організації викрадення людей та умисному вбивстві з особливою жорстокістю, свою причетність у суді категорично заперечує. Мовляв, загиблих братів він ніколи в житті не знав, а жодних наказів підлеглим віддавати фізично не міг, бо спочатку перебував в офіційній відпустці, а після неї — на тривалому лікарняному.

Станіслав Лучанов, підозрюваний екскомбриг: «Я вважаю, що слідство має все детально встановити. І коли воно закінчиться — ви про все обов’язково дізнаєтеся».

Втрата двох синів та трагедія хворої матері

Рідні вбитих хлопців вимагають для винних найсуворішого покарання.

Сергій Мосейчук, рідний брат загиблих Максима та Романа: «Хай суд покарає зловмисників максимально суворо, як це тільки можливо за законом. Ми хочемо, щоб вони повною мірою відповіли за ці безкарні та жорстокі дії».

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Сергій — наймолодший у родині Мосейчуків. Три роки тому на фронті героїчно загинув їхній батько. Після цієї трагедії середній брат Максим, який від самого початку повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем, офіційно демобілізувався з армії як член родини загиблого військовослужбовця, аби допомагати мамі по господарству.

Раїса Пилипенко, сусідка загиблих братів: «Вони живуть зі мною в одному під’їзді. Ці хлопці при мені народилися і виросли. Бувало, йдеш із важким відром — так він одразу підбіжить, забере його з рук, допоможе донести і поставить коло дверей. Дуже добрі, виховані хлопці були…»

Про страшну втрату одразу двох своїх синів мати хлопців ще до вчора нічого не знала. Уся родина, близькі та сусіди протягом двох тижнів ретельно оберігали жінку від цієї страшної звістки, аби її серце витримало.

Раїса Пилипенко, сусідка загиблих братів: «У мами вже було два інсульти. У неї важкий цукровий діабет. Вона дуже хвора жінка. Вона нічого по телевізору не дивиться. Сергій їй обережно сказав, що хлопці просто поїхали відпочити на море. І вона всі ці дні жде, що сини ось-ось приїдуть з моря».

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Що відомо про розслідування

Розслідування цього резонансного злочину під особистий контроль уже взяли профільний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та особисто Президент України Володимир Зеленський окремо наголосив, що ця справа може вийти далеко за межі Київської області, адже ці затримані люди могли вчиняти подібні звірства і в інших регіонах, де базувалися.

Наразі всі 10 підозрюваних у викраденні та вбивстві перебувають під вартою в СІЗО. Наступні два місяці за рішенням суду екскомбриг Лучанов проведе за ґратами. Якщо його провину буде повністю доведено в суді, полковнику загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Ірина Кондрачук, кореспондентка ТСН: «Надламаний паркан навколо будинку родини комбрига. Сміття, яке купою звалено прямо у квітник, і величезні чорні літери на стіні: „ВИРОДКИ. КАТИ. ВБИВЦІ“. Усе це — як німе нагадування батькам дружини Станіслава Лучанова, що як би не повернулося їхнє життя далі, тут, у Калинівці, про їхнє безчинство та смерть хлопців не забудуть ніколи».

На момент виходу цього матеріалу змученій матері братів Мосейчуків уже офіційно повідомили про загибель її двох синів. Наразі жінка перебуває під постійним наглядом медиків. Сьогодні Максима та Романа Мосейчуків уся Калинівка проводжає в останню путь.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН ДІЗНАЛАСЬ УСЮ ПРАВДУ В КАЛИНІВЦІ! Що односельці розповіли про РОДИНУ ЛУЧАНОВА?!

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