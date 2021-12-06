Почув, що потрібно допомогти: засуджений виманив у жінки 254 тис. грн, які вона збирала для дітей

Почув, що потрібно допомогти: засуджений виманив у жінки 254 тис. грн, які вона збирала для дітей

Чоловік отримав три роки іспитового терміну.

У Дніпропетровській області засуджений, перебуваючи в колонії, виманив у жінки 254 тис. грн, які вона збирала на допомогу дітям.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Солонянського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, чоловік відбував покарання у Солонянській виправній колонії. Водночас у нього була сім-картка одного із мобільних операторів. Від знайомих він почув про збір коштів для дітей, які постраждали через вибух газу в с. Угринів Тернопільської області.

Чоловік зателефонував жінці, яка збирала допомогу для дітей та представився банківським працівником. Він повідомив, що її коштами можуть заволодіти шахраї та порекомендував перерахувати гроші на ті банківські рахунки, які він назве.

Потерпіла повірила шахраю та перерахувала 254 270 грн на рахунки його знайомого. Згодом шахрай зняв ці гроші та використав для власних потреб.

У суді підозрюваний у скоєному зізнався. Він розповів, що у СІЗО придбав сім-картку, яку заховав у ротовій порожнині та проніс в колонію. Про те, що потерпіла збирає гроші на допомогу дітям, дізнався від своїх знайомих у колонії. Він виманив у неї понад 254 тис. грн, з яких уже повернув частину грошей.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим. Також чоловік повинен повернути потерпілій 119 тис. грн, які він привласнив.

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