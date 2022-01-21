Почувався як удома: у Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку і шастав кімнатами на очах у здивованих господарів

Почувався як удома: у Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку і шастав кімнатами на очах у здивованих господарів

На суді з'ясувалось, що чоловік шукав колишню кохану.

В Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпро непроханий гість пробрався до будинку та бродив кімнатами на очах у здивованих господарів.

Про це йдеться у вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська (назва суду не декомунізована - ред.), повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік 8 січня 2022 року о 6:25 переліз через паркан, розбив вікно на вхідних дверях та проник до чужого будинку. В приміщенні він почувався, як вдома - ходив кімнатами на очах у здивованих господарів, які намагались позбутись непроханого гостя. За даними суду, чоловік заліз до будинку, щоб побачитись із своєю колишньої коханою. Згодом він сам пішов із приміщення.

Під час суду підозрюваний свою провину визнав. Суд засудив його за ч. 1 ст. 162 КК України до 1 року обмеження волі, замінивши цей термін іспитовим.

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