Поцупили корів з пасовища та здали на м'ясо: у Тернопільській області двох чоловіків відправили за ґрати

Поцупили корів з пасовища та здали на м'ясо: у Тернопільській області двох чоловіків відправили за ґрати

Підозрювані в суді свою провину визнали.

У Тернопільській області до позбавлення волі засудили двох молодиків, які вкрали двох корів з пасовища та здали їх на м'ясокомбінат.

Про це йдеться у вироку Збаразького районного суду Тернопільської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, двоє чоловіків, один із яких на той момент був ще неповнолітнім, 1 листопада 2018 року з пасовища у с. Козярі Тернопільської області вкрали двох корів, вартістю понад 27 тис. грн. Тварин вони здали на м'ясо.

У суді підозрювані свою провину визнали та розкаялись. Потерпіла розповіла суду, що обвинувачені частково компенсували її втрату корів, проте вона просила суд задовольнити її позов щодо матеріальної та моральної шкоди.

Одного із підозрюваних суд засудив до 3 років позбавлення волі, проте він був засуджений і за інші злочини та ще не відбув покарання, а тому він перебуватиме за ґратами 3 роки та 6 місяців.

Іншого підозрюваного засудили до 2 років позбавлення волі, проте він також уже був засуджений вироками інших судів, а тому перебуватиме у в'язниці 3 роки та 3 місяці. Також другий засуджений повинен сплатити потерпілій 13515 грн матеріальної та 2500 грн моральної компенсацій.

Читайте також: