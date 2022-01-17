Поцупив пляшку горілки: на Волині чоловіка на 4 роки кинули за ґрати через крадіжку на 64 грн

Поцупив пляшку горілки: на Волині чоловіка на 4 роки кинули за ґрати через крадіжку на 64 грн

Чоловік вкрав горілку, перебуваючи на умовно-достроковому звільненні.

У селищі Маневичі Волинської області до 4 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який у магазині вкрав пляшку горілки.

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Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, раніше судимий чоловік 26 листопада 2021 року вкрав із магазину пляшку горілки ємністю 0,5 л та вартістю 64 гривень 17 копійок без ПДВ. Він заховав алкоголь в штанах, а коли це помітили продавці, то відмовився сплатити і втік.

Під час суду чоловік провину визнав та розповів, що на момент вчинення злочину був нетверезий. Він розкаявся та просив його суворо не карати.

На суді встановили, що чоловік відшкодував магазинові вартість вкраденого. Проте суд кваліфікував грабіж, як "тяжкий злочин", що вчинений повторно, оскільки чоловік мав судимість за крадіжки.

"Разом з тим суд бере до уваги дані про особу обвинуваченого, а саме: посередню характеристику за місцем проживання, що він ніде не працює, є раніше судимий, вчинив умисний тяжкий злочин під час звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі умовно-достроково за вчинення умисних злочинів", - йдеться у вироку суду.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 186 КК України та засудив його до 4 років та 3 місяців позбавлення волі. Оскільки засуджений 6 місяців не відбув покарання за попередній злочин, то він проведе у в'язниці 4 роки та 9 місяців. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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