Поцупив смітник і сховався у вольєрі: на Волині дивак наполохав людей, бо не зміг викрасти велосипед

Рівнянин спочатку хотів поцупити один із велосипедів, однак всі вони були на замку, тож він прихопив із собою лише смітника.
У Ковелі затримали дивакуватого крадія, який хотів поцупити велосипед, але обмежився смітником. Перед тим як забрати чуже, чоловік стрибнув з четвертого поверху багатоповерхівки.
Що він там робив і де врешті його відшукали - йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.
На кадрах видно, як чоловік повис на вікні четвертого поверху і, не втримавшись, впав, вдарившись об дашок під’їзду, а потім – приземлився на асфальт. Як він після такого удару нічого не зламав – місцевим невтямки.
На відео видно, як стрибуна намагався втримати чоловік у білій футболці - житель однієї з квартир. Телефоном він розповів, що поки рятував невдаху, той його навіть травмував.
"Мізинця поламав на правій руці. Я хотів його витягнути. На відео видно, як він смикався і навпаки пішов вниз", - розповів мешканець будинку Сергій.
А розпочалося усе після того, як незнайомця запитали, що він робить у під’їзді. Той пояснити не міг і кинувся до вікна. Чоловік був у самих шкарпетках та з ножем, чим дуже налякав мешканців будинку.
Пригоди того дня, як з’ясувалося, у чоловіка лише розпочалися. Після падіння він, накульгуючи, дременув у інший під’їзд. Дорогою прихопив із собою смітника, хоч спочатку хотів поцупити один із велосипедів. Оскільки всі вони були на замку – тож втікати довелося пішки.
Спритник перестрибнув через металеву огорожу – і подався геть. Далі разом із смітником чоловік побіг територією дитячого садка і сховався у вольєрі. Тут його і спіймали копи.
Як з’ясувалося, затриманий чоловік уже мав проблеми із законом. Лише в травні його звільнили.
"Як поліцейські з’ясували, це 40-річний рівнянин. Він раніше судимий і був звільнений умовно достроково", - повідомила речниця ГУ Нацполіції у Волинській області Анна Павловська.
Тепер чолов'яга, день у якого видався дуже насиченим, про свої пригоди згадує у СіЗО. За повторну крадіжку йому, найімовірніше, знову доведеться сісти за ґрати.