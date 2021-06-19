Поцупив смітник і сховався у вольєрі: на Волині дивак наполохав людей, бо не зміг викрасти велосипед

Рівнянин спочатку хотів поцупити один із велосипедів, однак всі вони були на замку, тож він прихопив із собою лише смітника.

У Ковелі затримали дивакуватого крадія, який хотів поцупити велосипед, але обмежився смітником. Перед тим як забрати чуже, чоловік стрибнув з четвертого поверху багатоповерхівки.

Що він там робив і де врешті його відшукали - йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.

На кадрах видно, як чоловік повис на вікні четвертого поверху і, не втримавшись, впав, вдарившись об дашок під’їзду, а потім – приземлився на асфальт. Як він після такого удару нічого не зламав – місцевим невтямки.

На відео видно, як стрибуна намагався втримати чоловік у білій футболці - житель однієї з квартир. Телефоном він розповів, що поки рятував невдаху, той його навіть травмував.

"Мізинця поламав на правій руці. Я хотів його витягнути. На відео видно, як він смикався і навпаки пішов вниз", - розповів мешканець будинку Сергій.

А розпочалося усе після того, як незнайомця запитали, що він робить у під’їзді. Той пояснити не міг і кинувся до вікна. Чоловік був у самих шкарпетках та з ножем, чим дуже налякав мешканців будинку.

Пригоди того дня, як з’ясувалося, у чоловіка лише розпочалися. Після падіння він, накульгуючи, дременув у інший під’їзд. Дорогою прихопив із собою смітника, хоч спочатку хотів поцупити один із велосипедів. Оскільки всі вони були на замку – тож втікати довелося пішки.

Спритник перестрибнув через металеву огорожу – і подався геть. Далі разом із смітником чоловік побіг територією дитячого садка і сховався у вольєрі. Тут його і спіймали копи.

Як з’ясувалося, затриманий чоловік уже мав проблеми із законом. Лише в травні його звільнили.

"Як поліцейські з’ясували, це 40-річний рівнянин. Він раніше судимий і був звільнений умовно достроково", - повідомила речниця ГУ Нацполіції у Волинській області Анна Павловська.

Тепер чолов'яга, день у якого видався дуже насиченим, про свої пригоди згадує у СіЗО. За повторну крадіжку йому, найімовірніше, знову доведеться сісти за ґрати.

Новини України: на Волині чоловік намагався поцупити велосипед, але обмежився смітником

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