Підтримка США: чому ухвалення тимчасового бюджету без допомоги Україні - це не зрада, але серйозний дзвіночок

Україна знову стала заручницею передвиборчих баталій у США. Проте, якщо у 2019 році, за понад рік до президентських виборів в Америці, скандал вибухнув навколо телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що стало приводом для процесу імпічменту щодо останнього, то зараз все набагато серйозніше. Й Києву треба суттєво зміцнити свої підходи в комунікації зі США, бо це вже активно використовує російська пропаганда.

Кожного року до 30 вересня Конгрес ухвалює бюджет на наступний рік. І щоразу на Капітолійському пагорбі жорсткі дебати. Особливо, коли це рік виборів чи підготовки до них. Проте в розпал першої від часів Другої світової повномасштабної війни в Європі, коли США є основним військовим донором України, саме допомога Києву стала найбільшим каменем спотикання в Конгресі. Жорстко проти продовження фінансування виступало протрампівське крило (MAGA) у Республіканській партії.

І вони таки домоглися свого. Щоб уникнути "шатдауну" (так у США зветься зупинка роботи всіх американських держорганів, якщо до 30 вересня Конгрес не встигає ухвалити бюджет на наступний рік), Палата представників схвалила тимчасову бюджетну резолюцію на наступних 45 днів, викинувши з неї кошти на допомогу Україні. У нашому МЗС заявили, що це не вплине на надання раніше передбаченої допомоги Києву. І це дійсно так. Проте мова не про продовження, а про обʼєм допомоги. Адміністрація Байдена просила Конгрес передбачити додаткових $24 млрд для України ще до кінця цього року. Цього не схвалили, як і $6,1 млрд до середини листопада.

Проте зради немає. У цьому тексті ТСН.ua розкаже, чому ухвалення Конгресом проміжної бюджетної резолюції без передбаченої для України допомоги не стало для нас холодним душем, на який обʼєм фінансування Київ все ж таки може розраховувати, та як нам вибудовувати подальшу комунікацію з Вашингтоном напередодні президентських виборів у США.

Трампістське крило буде завжди проти: чому треба посилити комунікацію саме з Адміністрацією Байдена

Незважаючи на зраду, яка ширилася українськими соцмережами після "бюджетного фіаско" - саме так деякі американські ЗМІ назвали ухвалення Палатою представників тимчасової бюджетної резолюції без грошей для України - нам треба зберігати холодний розум.

По-перше, Україні дійсно треба посилювати комунікацію зі США, але таким чином, щоб не дати аргументів нашим противникам, що Київ якимось чином втручається в президентські вибори в Америці.

По-друге, експерти радять більше комунікувати саме з Адміністрацією Байдена й тими в Республіканській та Демократичній партіях, хто дійсно вагається щодо збереження підтримки України на чинному рівні, апелюючи до затягування війни. Бо переконати бодай у чомусь протрампівське крило (MAGA) у Республіканській партії неможливо. Вони виступають категорично проти всього.

Тому, за словами директора Центру міжнародних досліджень при Одеському національному університеті І.І. Мечникова Володимира Дубовика, треба виходити з того, що зараз вони свою позицію не змінять, їхній виборець вже зорієнтований, Трамп давно каже, що Україна погана, не треба їй допомагати тощо. Щодо нашої комунікації чи стратегії щодо Америки, за словами експерта, треба почекати, вести себе спокійно й робити виважені заяви.

"І краще було б, якби Байден і його Адміністрація стали більш активними, щоб вони буквально щоденно робили наголос, яким чином допомога Україні допомагає самій Америці. Вони цього майже не роблять, вважаючи, що це всім очевидно. Тим, хто зараз блокує надання допомоги Україні, це не очевидно. Є ще такі, які вагаються, не розуміють, чи треба підтримувати Україну, чи ні, давати ці десятки мільярдів, чи не давати… Тема прозорості, скільки часу давати, бо, якщо війна буде ще 5-10 років, то, що кожного року будемо давати по $50-60 млрд…Байден має з цим працювати. А вони цього зовсім не роблять. Навіть за всі понад 1,5 роки вони більше говорили про те, що це просто погано і неправильно, що Росія робить, що це порушення міжнародного права, і ми хочемо відновити міжнародний світовий порядок. Що це також погано з точки зору прав людини, геноцид тощо. А де важлива теза, яка має бути на передньому плані? Що це в інтересах саме Америки, що Америка втрачає, якщо Україна не дай Боже програє війну. Я би сказав, що вони мають це як мантру повторювати, щоб це було зрозуміло американським виборцям", - коментує ТСН.ua Володимир Дубовик.

Чому це не зрада: Україна може отримати окремий закон про допомогу

В американських медіа можна знайти різні цифри підтримки України з боку США за всі ці майже 20 місяців війни. The New York Times наприклад пише про $113 млрд військової, гуманітарної й економічної допомоги. Інші медіа дають дещо менші цифри - від $70 до $80 млрд. The Washington Post пише про $60 млрд. BBC у своїй статті про епопею з ухваленням бюджету взагалі каже про $46 млрд саме військової допомоги, які Україна вже отримала від США від 24 лютого 2022 року. Проте, справа в тому, що не обовʼязково всі ці гроші напряму отримала Україна. Дещо спрямовувалося на допомогу й іншим, як і в якості інвестицій в ОПК. Разом із цим ця стаття NYT вийшла із заголовком "Україна применшує невизначеність щодо підтримки США після ухвалення законопроєкту без допомоги". Аналогічна виходила й у The Washington Post. Хоча це не зовсім відповідає дійсності.

У чому та де насправді програла й виграла Україна? Дійсно, з проєкту тимчасової бюджетної резолюції на наступних 45 днів, яку ухвалила Палата представників, щоб уникнути "шатдауну", викинули $6,1 млрд, передбачених для України, не кажучи вже про $24 млрд, які Адміністрація Байдена просила для Києва у Конгресу до кінця 2023 року. В українському МЗС одразу ж пояснили, що для нас і так передбачені майже $3 млрд прямої бюджетної підтримки, а також на гуманітарні та енергетичні проєкти. Тому Україна не залишиться взагалі без фінансування, поки Конгрес не ухвалить повноцінний бюджет.

За словами директора програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва, ситуація насправді була дуже складною. Трампісти поставили питання руба, але Білому дому й адекватній частині Республіканської і Демократичної партій вдалося з ними домовитися.

"Із наявної інформації виходить, що домовленість наступна. Зараз дійсно з проміжного бюджету прибираються $6 млрд для України, передбачені до 17 листопада. Натомість трампісти й загалом республіканці потім проголосують за великий бюджетний проєкт, в якому на Україну буде розписано $20-40 млрд на 2024 рік. Плюс було гарантовано підтримку для байденівського проекту на $24 млрд. Чому це для нас позитивний сценарій? Трампістів ми не переконаємо, вони завжди будуть проти, але їх меншість. Головна ціль була переконати тих республіканців, які в цих голосуваннях підтримували трампістів. І з цим ми впоралися, гарантувавши собі підтримку абсолютної більшість республіканців у голосуванні за федеральний бюджет, яке відбудеться якраз у листопаді", - пояснює ТСН.ua Олександр Краєв.

Тому експерт підкреслює, що це не зрада, а дійсно така складна внутрішня американська політична гра. Звісно, ризик того, що республіканці, а особливо трампісти, ще будуть створювати нам кризи, й ще будуть провокувати, є.

"Це навіть не ризик - це ексіома. Весь трампізм полягає якраз у провокаціях. Але зараз ми хоча б маємо якусь стратегію, бачення того, як ситуація буде розвиватися", - додає експерт.

Законодавці від обох партій вже закликали колег продовжити підтримку України. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл висловив впевненість, що Конгрес все ж затвердить подальшу допомогу Києву пізніше цього року. До того ж, раніше Пентагон "застрахував" безперервність надання Україні підтримки за умов потенційного "шатдауну". Це зокрема стосувалося й навчання українських пілотів. Як повідомляли американські ЗМІ, республіканці пропонували викинути з бюджету $300 млн фінансування й на цю програму. Проте пізніше ці гроші вдалося затвердити окремим рішенням.

Швидше за все, окремим рішенням чи навіть законопроєктом Конгрес затвердить і подальшу підтримку України. Республіканці в Сенаті вже кажуть про §60 млрд на 2024 рік, враховуючи §24 млрд, які Адміністрація Байдена просила для Києва ще до кінця цього року, якщо республіканцям вдасться дійти згоди в спірних питаннях щодо міграції з Мексики. До того ж, не забуваймо про боротьбу всередині самої Республіканської партії. Протрампівська група MAGA відкрито шантажує спікера Палати представників Кевіна Маккарті (а за його призначення, нагадаємо, голосували аж 15 разів - ред.) висловленням вотуму недовіри, якщо він не погодиться на їхні умови, й подальша підтримка України в цьому переліку.

До речі, цей шантаж із відставкою Кевіна Маккарті триває. Особливо на тлі того, що навіть цю тимчасову бюджетну резолюцію на наступних 45 днів вдалося ухвалити завдяки голосам демократів у Палаті представників, що викликало різку критику протрампівського крила в лавах республіканців.

"Це нормально, що республіканці й демократи обʼєдналися, щоб зробити те, що є правильним. Якщо хтось хоче внести пропозицію (щодо вотуму недовіри й відставки - ред.), подавайте", - сказав Маккарті після затвердження тимчасової бюджетної резолюції на наступних 45 днів.

Тобто, як бачимо, головною ціллю протрампівського крила MAGA в Республіканській партії було не лише викинути з проєкту бюджету передбачені на допомогу Україні гроші, а й взагалі заблокувати роботу уряду, спричинивши хаос. І зараз вони продовжують робити те саме, погрожуючи відставкою Кевіна Маккарті. Якщо це станеться, Палата представників, де у республіканців є незначна більшість, буде заблокованою, поки не оберуть нового спікера. Проте американські ЗМІ сумніваються, що за це вистачить голосів, як і за подальше блокування ухвалення повноцінного бюджету на наступний рік із збереженням допомоги Україні.

Проте, тривожний дзвіночок для Києва все ж пролунав. У Вашингтоні дійсно не чути аргументів, чому Україна - це найкраща інвестиція США. До того ж, абсолютно всі американські медіа поєднали це бюджетне фіаско з перемогою на парламентських виборах у Словаччині проросійської партії колишнього премʼєра Роберта Фіцо. Проте й тут експерти радять не панікувати, бо його SMER-SD не взяла абсолютної більшості. Тому найцікавіше - формування коаліції чи позачергові парламентські вибори - ще попереду. Як і ухвалення Конгресом США повноцінного бюджету на наступний рік.

Якщо процес вдасться пройти більш менш нормально, це буде також сигналом і нашим європейським союзникам, що Америка залишається відданою підтримці України, як би Путін не чекав повернення Трампа до Білого дому. Хоча, негативний присмак із законом про ленд-ліз, який вже втратив свою чинність, так і не запрацювавши, все ж залишився. Справа в тому, що Адміністрація Байдена лобіювала його ухвалення, побоюючись, що після проміжних виборів до Конгресу восени 2022 року, республіканці заблокують подальшу допомогу України. Тоді цього не сталося, хоч ситуація була не такою критичною, як зараз.