"Подарунки" для ухилянтів: як дізнатися про штраф від ТЦК і чи можна його оскаржити

В Україні на військовозобов'язаних можуть чекати штрафи. У зв'язку з посиленням мобілізаційних заходів ризики втрати значної суми суттєво зросли. Важливо, що подібні покарання для ухилянтів можуть застосовувати навіть без їхньої присутності. Кому загрожують штрафи, як дізнатися про їх наявність і в якому випадку його можна не платити – йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Покарання для ухилянтів

У травні в Україні набув чинності документ, який регулює міри покарання для ухилянтів за військові правопорушення і невиконання правил мобілізації. Зокрема на військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад, не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Після підписання відповідного документу Володимиром Зеленським було запроваджено всього три режими порушень - перше, повторне і під час воєнного стану. Тоді ж штраф за неявку в ТЦК збільшився в рази.

Штраф за порушення правил військового обліку: у мирний час – від 3 400 до 5 100 грн; в особливий період (зокрема воєнний стан) – від 17 000 до 25 500 грн. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати протягом цього часу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем розташування його майна.

2 мільйони ухилянтів

А звідки поліція та ТЦК будуть отримувати дані про ймовірних ухилянтів? Відповідь дуже проста – існує безліч реєстрів, де можна отримати персональні дані українця, розповів адвокат Микола Максимов.

За його словами, в розшук потенційно можуть оголосити близько 2 млн чоловіків призовного віку.

Коли накладають штраф

Штраф для ухилянтів може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. Про це заявив народний депутат з “Голосу” Андрій Осадчук в ефірі токшоу “Українська правда”.

За законом, ТЦК звільнені від обов’язку складати протоколи про адмінправопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу. Водночас чоловіки, які отримали кілька штрафів за ухилення від мобілізації, потім притягуватимуться до кримінальної відповідальності.

Рішення про штрафи ухвалює суд?

Такі рішення про штрафи ухвалюють суди. Якщо їх не сплатити, інформацію про порушника передадуть до виконавчої служби, дані про нього внесуть до Єдиного реєстру боржників. А це передбачає арешт майна й блокування банківських карток, пояснює адвокат Микола Максимов.

Штрафи можуть виписувати заочно?

Штрафи можуть виписувати заочно, без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного, якщо особу повідомили про необхідність явки на лежним чином і вона проігнорувала виклик без поважної причини. Враховуючи це військовозобов’язаний може і не знати про те, що на нього наклали штраф.

Юристка Ірина Ан у коментарі “Дзеркало Тижня” надала детальні роз'яснення щодо того, як можна перевірити наявність штрафу.

"Перший і найпростіший спосіб – це особисте відвідування ТЦК, де громадянин перебуває на обліку. Там можна безпосередньо дізнатися про наявність штрафу та отримати копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, якщо така є", – зазначила вона.

Другий метод передбачає перевірку в Реєстрі виконавчих проваджень. Якщо штраф було накладено, інформація про нього має бути внесена до цього реєстру державним або приватним виконавцем. Утім є ще один спосіб.

Третій спосіб — це використання мобільного застосунку "Дія". У розділі "Сервіси" можна знайти інформацію про відкриті виконавчі провадження, зокрема й щодо штрафів від ТЦК.

Юристка наголошує на важливості з'ясування конкретних підстав для накладення штрафу.

"Якщо громадянин впевнений, що дотримувався всіх вимог законодавства, вчасно оновлював свої дані та не ігнорував повістки, він має право оскаржити штраф у судовому порядку. Для оскарження штрафу необхідно подати адміністративний позов до суду за місцем реєстрації або за місцем перебування ТЦК протягом 10 днів від моменту винесення постанови. Якщо цей термін пропущено, можна подати заяву про його поновлення", — зазначає адвокатка.

В свою чергу, нардеп Федієнко порівняв із самогубством спробу оскаржити ці штрафи у суді.

"Все може бути оскаржене. Те саме рішення ТЦК може бути оскаржене, але все це довгий процес. Не думаю, що ми отримаємо безліч судових справ. Змагатися з державою таким чином – це як стріляти собі в голову або повторити долю тих, хто втопився в Тисі. Я не думаю, що буде багато позовів. А людина, яка ухиляється, все одно буде ухилятися", – каже депутат.

Водночас багато адвокатів, нагадують, що в разі несплати штрафу майно боржника-ухилянта, як і будь-якого боржника, може бути арештовано, вилучено та навіть реалізовано. Виявляється, що на державному онлайн-аукціоні "СETAM" майно можуть пустити з молотка.

З вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше, арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі.

Проте, як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у боржника геть усе, що йому належить.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Подарунки" для військовозобов'язаних: як дізнатися про штраф від ТЦК і чи можна його оскаржити?

Раніше юрист пояснила, чи можна уникнути мобілізації після сплати штрафу.

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