Подарунок для Шольца, зброя та біженці: про що говорили на німецько-українському форумі

Спільне українсько-німецьке оборонне підприємство створили "Укроборонпром" та німецький оборонний концерн Rheinmetall. Про це оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні в межах німецького-українського економічного форуму. На першому етапі спільне підприємство ремонтуватиме німецьку техніку, а з часом почне виробляти провідні зразки техніки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталія Фібріґ.

Розмова про співпрацю та подарунок Шольцу

Перед відкриттям шостого німецько-українського бізнес-форуму у Берліні канцлер Олаф Шольц поспілкувався із українським очільником Кабміну Денисом Шмигалем.

"Ми говорили про гроші, ми говорили про страхування військових ризиків, частково говорили про відновлення", - каже Шмигаль.

Україна та Німеччина мають великий потенціал економічної співпраці передовсім у військово-оборонному секторі. Про це прем'єр України Денис Шмигаль говорить німецькою мовою.

Денис Шмигаль

"18 жовтня цього року зареєстрували перше спільне підприємство Укроборонпрому із німецьким оборонним концерном Rheinmetall. Через це я хочу подарувати вам, пане федеральний канцлере, табличку з реєстраційним номером. Я впевнений, що це тільки початок успішної співпраці і ми будемо в майбутньому починати ще більше проектів", - каже Шмигаль.

Прем'єр-міністр України каже, що німецьку мову він вчив у школі й університеті, та обіцяє покращити її.

Інвестиції в Україну та біженці в Німеччині

"В Україну варто інвестувати, як у майбутнього члена Європейського союзу. Про це знову заявляє федеральний канцлер Німеччини. А Україна сподівається, що Берлін зі свого боку підтримає початок переговорів про вступ до ЄС із Єврокомісією вже цього року", - зазначає кореспондентка ТСН.

Канцлер Шольц, говорячи про мільйон українських біженців в країні, закликав їх інтегруватися і працювати на німецьких підприємствах

"У Німеччині живуть майже мільйон українських біженців. Більшість із них уже завершують проходження інтеграційних курсів, вони вже говорять німецькою і більшість із них добре освічені. При цьому німецькі підприємства в Німеччині страждають від браку кадрів. Тому я хочу їм порадити - використайте цей великий потенціал, інтегруйте українців тут, у ваші підприємства. Навіть, якщо ці люди після війни повернуться в Україну, вони все одно будуть для вашого підприємства перевагою, бо вони будуть живими постами до країни, яка як кандидат в ЄС має величезний потенціал", - зазначає Шольц.

Шмигаль додає, що він сподівається, що після війни українці все ж повернуться додому.

Звернення Зеленського до учасників форуму

Заклики про відмову від російського газу

Україна наполягає, щоби європейці не просто скорочували, але і відмовлялися від купівлі російського газу. А для України ця зима може бути першою без використання російського газу взагалі.

"Це - чудова новина. Україна розраховує на себе, на свій видобуток, на український газ, в цьому є декілька складових, перша - ми зберегли і збільшили власний видобуток, ми його підняли на 7 відсотків, попри війну і попри військові ризики. Я радий, що в цьому році, можливо, вперше в історії ми не плануємо додатковий імпорт", - каже голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Влітку Берлін вдруге планує скликати міжнародну конференцію з відбудови України.

Для захисту і перемоги українському війську потрібні будь-які типи далекобійних ракет, про це український прем'єр каже у відповідь на запитання німецьких журналістів. Німеччина готова підтримувати Україну фінансово та передовсім системами протиповітряної оборони, однак досі не наважується дати ракети TAURUS.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ІНТЕРВ'Ю Нагадаємо, уряд Німеччини виділить ще 200 мільйонів доларів на відновлення України.

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