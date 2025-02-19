Подарунок Путіну: переговори в Саудівській Аравії - чи пішов Трамп на поступки Росії

Bloomberg повідомляв, що до кінця наступного тижня у Саудівській Аравії можуть особисто зустрітися Трамп і Путін. Проте невдовзі Москва і Вашингтон це спростували. Чинний президент США вже відкрив скриньку Пандори, коли минулого тижня провів 90-хвилинну телефонну розмову з очільником Кремля без поступок чи виконання жодних попередніх умов з боку Росії натомість. Навпаки, вперше від червня 2021 року, коли Байден і Путін мали великий саміт у Женеві, якому передувала відміна Америкою санкцій на добудову "Північного потоку-2", а менш ніж за рік після цього Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Вашингтон знову йде на односторонні поступки Москві.

Ба більше, переговори США та РФ про майбутнє України та європейської архітектури безпеки відбуваються без, власне, самих України та Європи. Цьому передує ще одна телефонна розмова між Вашингтоном і Москвою, проте вже на рівні очільників зовнішньополітичних відомств, і скандальна промова віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції з безпеки (яку, до речі, похвалив Трамп), де він назвав найбільшою загрозою для Європи цензуру та утиски ультраправих і проросійських партій в ЄС, але аж ніяк не саму Росію та Китай. А мільярдер і власник соцмережі Х Ілон Маск, який має великий вплив на Трампа, запостив на своїй сторінці відео прибуття на переговори до Ер-Ріяду російської делегації із фразою: "Ось так виглядає компетентне керівництво".

Багато хто на Заході зараз порівнює ці події із поділом Чехословаччини у 1938 році, яку просто віддали на поталу Гітлеру. У бажанні дуже швидко укласти угоду з Путіним, Трамп ризикує не лише не досягти миру, а й отримати ще більшу війну в Європі. Проте, схоже, що в адміністрації Трампа поки що прагнуть порозумітися з Кремлем за будь-яку цыну. Тож, чим закінчився перший раунд переговорів США-РФ у Саудівській Аравії? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Домовилися домовлятися: поступки Трампа

За словами Володимира Зеленського, Україна нічого не знала про переговори американської і російської делегацій у Саудівській Аравії 17-18 лютого. Вони стали сюрпризом для Києва, який не запросили, як і представників ЄС. Український президент скасував свій візит до Саудівської Аравії, запланований на 19 лютого. Натомість він поїде до Ер-Ріяду 10 березня. Хоча, за інформацією Bloomberg, спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хотів, щоб президент Зеленський був представлений на переговорах, але американці та росіяни були проти.

"США (спецпредставника Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога - Ред.) ми очікуємо в Києві. Можете обговорювати що завгодно, але не можна ухвалювати рішення без України - як завершити війну в Україні. До перемовин має бути залучена Європа в широкому сенсі. А це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія - мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу", - сказав Володимир Зеленський 18 лютого, перебуваючи з візитом в Анкарі. Днем раніше, будучи в ОАЕ, український президент заявив, що Київ не визнає домовленості про Україну без України.

Проте, як пише CNN, Трамп, у погоні за політичним тріумфом і Нобелівською премією миру, поспішає будь-що припинити війну Росії в Україні. Хоча, правильно буде сказати, що Трамп хоче призупинити війну, оголосивши про встановлення режиму припинення вогню й нав’язавши невигідну угоду Києву, а що буде далі його мало хвилюватиме. На камери він заявить, що справу вирішено, а імплементацією угод опікуватимуться переговорні групи. Цим вдало користується Кремль, який вже створює інформаційну картинку сепаратних домовленостей Трампа і Путіна без України та Європи, які не мають, на думку Путіна, плутатися під ногами, коли "дорослі" домовляються про "Ялту-2".

Дійсно, Трамп і посадовці його адміністрації вголос кажуть те, про що Байден та європейці говорять вже більше року за зачиненими дверима: що Україна не зможе виграти цю війну, вийшовши не те, що на міжнародно визнані на кордони 1991 року, а й на "лінію" 23 лютого 2022 року. Сталося це лише через небажання Заходу надати Україні вчасно й достатньо зброї, бо наші союзники і партнери боялися й досі бояться застосування Росією ядерної зброї. Але Трамп і його команда, керуючись російськими наративами, зробили (може й навмисно) неправильні висновки щодо причин початку цієї війни, пішовши Путіну одразу на кілька поступок.

По-перше, Трамп вивів міжнародного воєнного злочинця Путіна і росіян з міжнародної ізоляції, говорив із ним 90 хвилин телефоном і домовляється про зустріч віч-на-віч без виконання жодних попередніх умов (звільнення українських полонених, припинення ракетно-дронових обстрілів України тощо) для цього.

По-друге, ще до початку будь-яких предметних переговорів з росіянами, Трамп виключив членство України в НАТО.

Він неодноразово говорив, що саме обіцянка Байдена щодо членства України в Альянсі спровокувала Росію на агресію. Ба більше, після 4-годинних перемовин американської і російської делегацій у Саудівській Аравії, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росії вже мало просто обіцянок про невступ України до НАТО – треба, щоб Альянс відмінив своє рішення Бухарестського саміту від 2008 року, де Україні та Грузії був обіцяний вступ одного дня.

По-третє, Трамп повторює російський наратив про необхідність проведення виборів в Україні, особливо президентських, бо Путін не хоче сідати за стіл переговорів із Зеленським, називаючи його нелегітимним.

"Ми маємо ситуацію, коли в Україні не було виборів і воєнний стан. І український лідер, мені неприємно це говорити, але його рейтинг впав до 4%. І коли вони хочуть місце за столом переговорів, хіба народ України не повинен сказати? Це йде не від Росії. Це те, що йде від мене, а також від багатьох інших країн", - заявив Трамп пізно ввечері у вівторок, 18 лютого.

Архітектура безпеки: вихід військ США з Європи

Із посиланням на дані американської та розвідки союзників, NBC News пише, що Путін не зацікавлений у реальній мирній угоді, бо вважає, що час на його боці, що він перемагає, і що рано чи пізно загарбає всю Україну. Дональд Трамп і представники його кабінету теж отримують ці дані, й навіть більше, тому не можуть не розуміти, що Кремль вважає "нелегітимною" будь-яку українську владу після 2014 року. Тому вимога провести вибори – це ставка на хаос та розхитування України зсередини. Натомість, які рейтинги має Путін? Коли він обирався в Росії на справжніх конкурентних виборах? Трамп і його команда, чомусь, таких питань не ставлять.

За підсумками перемовин з росіянами в Саудівській Аравії, держсекретар США Марко Рубіо заявив про погодження чотирьох принципів:

відновлення роботи посольств у Вашингтоні і Москві;

призначення команд високого рівня для переговорів і роботи "над припиненням конфлікту в Україні";

початок роботи на високому рівні щодо геополітичної і економічної співпраці, "яка може стати результатом припинення конфлікту в Україні";

продовження формату переговорів, започаткованого в Ер-Ріяді.

За словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волтца, зараз працює човникова дипломатія, тому треба говорити зі всіма, щоб звести обидві сторони (Росію та Україну – Ред.) разом. Дональд Трамп пішов ще далі, заявивши, що у України було три роки, щоб укласти угоду. Проте ніхто з чинної американської адміністрації так і не зміг сказати, як вони збираються переконати Путіна закінчити війну, вивести російські війська з України, та на якому етапі до переговорного процесу підключиться Європа і, власне, сама Україна. Проте все, що ми чуємо від адміністрації Трампа, - це необхідність територіальних поступок з боку України та бажання почути росіян, з якими ніхто три роки не говорив.

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За інформацією The Washington Post, Кремль також вимагатиме скасування деяких санкцій, зокрема щодо російських високопосадовців та олігархів, а також деяких форм енергетичної співпраці, в обмін на непросування на полі бою і захоплення нових українських територій. Зараз доволі рано говорити про те, чи стане адміністрація Трампа знімати санкції проти Росії. Проте в переліку Кремля також є умова розмороження якоїсь частини із заблокованих $300 млрд російських активів Центробанку.

У середу, 19 лютого, Еммануель Макрон у Парижі збирає другий "кризовий" європейський саміт щодо зближення Трампа з Путіним, підтримки України та вироблення на це відповіді ЄС. Перший – за участі Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Британії – відбувся в понеділок, 17 лютого. Проте, це викликало хвилю критики від тих європейських держав, яких не запросили. Тому цього разу очікується участь Литви, Естонії, Латвії, Чехії, Греції, Фінляндії, Румунії, Швеції, Бельгії, Канади та Норвегії.

За словами прем’єра Франції Франсуа Байру, вперше від 1945 року війна може прийти на європейську землю, коли європейці є свідками немислимого альянсу між Путіним і Трампом, який маргіналізує Європу на її власній землі. Хоч президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі у Варшаві з Кітом Келлогом у вівторок, 18 лютого, і заявив, що США не зменшуватимуть свою військову присутність у Східній Європі, давно відомо, що це одна з головних вимог Путіна до США в рамках ширшої угоди про європейську архітектуру безпеки. До того ж, про скорочення американської військової присутності в Європі говорив днями і міністр оборони США Піт Гегсет.

Напередодні американські медіа повідомляли, що адміністрація Трампа спрямувала до європейських столиць своєрідну анкету, щоб дізнатися, який внесок ті чи інші країни можуть зробити щодо подальшої підтримки України. Відомо, що ЄС готує великий пакет для закупівлі зброї для України приблизно на $700 млрд, щоб убезпечити Київ від зупинки військової підтримки з боку США. Проте, наскільки швидко це рішення буде ухвалене, невідомо. До того ж, так швидко американську зброю – а США є основним збройним донором України – замінити не вдасться.

Добре, якщо Трамп дозволить купувати для України американську зброю за європейські гроші. Але, якщо цього не буде? Також Трамп на словах підтримує ідею розгортання європейської миротворчої місії в Україні. Зокрема й про це прем’єр Британії Кір Стармер говоритиме з Дональдом Трампом під час візиту до Вашингтона наступного тижня. Проте, за словами Макрона, Париж і Лондон не готуються надсилати свої війська до України для участі в бойових діях на фронті. Максимум – це відправка експертів, інструкторів чи навіть військ, які будуть поза зоною конфлікту, щоб надати більшої впевненості українцям і продемонструвати солідарність.