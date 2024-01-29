Подарувати землі Путіну: приголомшлива заява ексголовкома НАТО про закінчення війни

Подарувати території Путіну в обмін на мир в Україні? Приголомшливий прогноз зробив ексголовнокомандувач сил НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс. Він вважає, що “мирні перемовини” між Україною та Росією почнуться вже 2024-го року, але Києву доведеться піти на деякі поступки.

Водночас журналісти The Washington Post дізнались, у якому стані зараз Путін і які плани має Кремль, чому на Заході знову намагаються “заморозити” війну і хто підштовхує Україну до переговорів із Путіним? Про все це розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Скандальний “прогноз” ексголовкома НАТО

Ексголовнокомандувач НАТО Джеймс Ставрідіс приголомшив своєю заявою щодо майбутнього України. За його оцінкою, 2024 рік може стати роком початку мирних перемовин України і Росії. Відправною точкою, на думку ексголовкома сил НАТО в Європі, стануть вибори у Сполучених Штатах.



“Я думаю, що до кінця цього року, можливо, після виборів у США, у нас з’явиться момент для потенційних переговорів”, — цитує Ставрідіса The Hill.

Однак, його думка різниться з офіційними заявами західних політиків і представників НАТО. За словами Ставрідіса, війна може тривати довгі роки, бо Україну підтримує Захід, а Росії допомагає Китай. За таких умов обидві сторони матимуть достатньо сил, щоб знову і знову намагатись змінити ситуацію на фронті та вивезти її зі стратегічного глухого кута.

Україну очікує “корейський сценарій”?

Але і це ще не все. Ставрідіс каже, що мир таки можливий, але за корейським сценарієм. Він впевнений, що Києву доведеться “подарувати” Путіну Крим і сухопутний коридор до нього. Але Україна точно вступить в НАТО: “З іншого боку, я бачу, що Україна вступає в НАТО. Я думаю, що плани цієї мирної угоди, ймовірно, стануть більш зрозумілими в цьому році”.

Жодних перемовин з Путіним!

Схоже, Ставрідіс ніколи не читав Конституцію України, якщо так вільно пропонує подарувати Путіну землю, яку вже 10 років так відважно захищають українські воїни. Та і не знає про рішення РНБО, яким Зеленський заборонив будь-які переговори з Путіним.

До речі, місяць тому адмірал Ставрідіс заявляв, що США мають допомагати Україні всім, чим можуть. А от президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню ARD, яке вийшло 29 січня, зізнався, що наразі існують реальні проблеми з допомогою партнерів, зокрема від початку 24-го року не надходить підтримка від США. Без неї Україні буде дуже важко, бо одна Європа не здатна забезпечити потребу фронту.



“Перше: Європа одна не впорається — на тому рівні, на якому Україна отримувала до цього підтримку: ні зброєю, ні фінансово. Чому? Тому що, напевно, навіть якби вся Європа об'єдналася, вона змогла би дати достатню підтримку Україні, але Сполучені Штати мають вплив. І коли сигнали не дуже позитивні, — вони мають такий самий вплив на деяких лідерів Європи”, — сказав Зеленський.

А що буде з Україною, якщо США припинять підтримку? Як на це може відреагувати Путін і хто опиниться під загрозою?

“Тут є послідовні проблеми. Перше — це дефіцит зброї, фінансів в Україні через те, що я вже сказав. Друге — я думаю, що втратиться союз між Сполученими Штатами Америки і Європою. Третє — Європа сама зрозуміє, що це сигнал, що якщо Україна не витримає і Путін піде вперед, і це сигнал Сполучених Штатів того, що Європа залишиться наодинці (серед — ред.) країн НАТО, — хто буде протистояти Росії. Тобто це буде серйозна загроза. Путін цим скористається, 100%. І це буде сигнал говорити також про те, що і НАТО не буде таким міцним. Тому що, якщо відколюються Сполучені Штати Америки, ще хтось буде мати іншу думку щодо НАТО, щодо союзу безпекових країн. Чому? Тому що мають економічні стосунки з Російською Федерацію”, — зауважив президент.

У Кремлі ж зараз панує ейфорія, пише The Washington Post. У Москві зраділи тому, що змогли відбити український контрудар. Дає козир Путіну і нерішучість Заходу допомагати Україні. Журналісти твердять, що Путін знову повірив у свою перемогу.

“Росію підбадьорив власний успіх у стримуванні українського контрнаступу, який підтримував Захід, після чого у Вашингтоні та Брюсселі відчули політичну безвихідь щодо продовження фінансування Києва. На думку Москви, підтримка вторгнення Ізраїлю в Сектор Гази Сполученими штатами завдала шкоди позиціям Вашингтона в багатьох частинах світу. Цей збіг подій викликав сплеск оптимізму щодо глобальної позиції Росії”, — пише The Washington Post.

У ЄС хочуть знову “товаришувати” з Москвою?

Неназваний європейський чиновник заявив журналістам, що в ЄС досі багато хто хоче повернути довоєнне минуле, тобто жити в мирі з Росією та торгувати з рашистами. А от у Москві добре розуміють, що це неможливо і будують своє “нове майбутнє”. Кремль не стримує себе і не шукає компромісів.



Тим часом, поки Ставрідіс розмірковує, що Україна має подарувати щось Путіну, а в ЄС ніяк не зрозуміють справжніх намірів диктатора, генерали НАТО уже відкрито б’ють в набат! Виявляється, Європа взагалі не готова до війни з Росією, зокрема європейські країни навряд чи зможуть відбити можливі ракетні атаки рашистів.

Командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині генерал-лейтенант Олександр Соллфранк упевнений, що саме Німеччина може стати основною ціллю ворога. Не можна виключати, що рашисти вдарять по логістиці та об’єктах критичної інфраструктури, як вони зараз роблять в Україні.

“Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу”, — зазначив Олександр Соллфранк.

Читайте провідні новини дня:

НАТО поки не готове до російської атаки

У це складно повірити, але найголовніша проблема, яку уже відчули в Альянсі — це безглузда бюрократія. Виявляється, у разі нападу на одну з країн НАТО, наприклад, на Литву, більшість партнерів просто не зможуть перекинути своїх військових на фронт. Їх просто не пустять на кордоні, бо заважають прогалини у законодавстві. Зараз у ЄС працюють над “військовим Шенгеном”.



“Європейські країни приступили до обговорення гармонізації своїх норм, що сильно різняться, щодо перевезення військових та інших військових вантажів, особливо вибухонебезпечних предметів. Це має призвести до створення так званого “військового Шенгену” — системи, яка в ідеалі дозволяла б конвоям перетинати всю Європу на підставі єдиного дозволу, зупиняючись лише для заправки та відпочинку. Ця ініціатива була активно підтримана НАТО”, — пише Times.



На все про все у НАТО є лише три роки, заявив генерал-лейтенант Соллфранк. А от прогноз міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса дещо відрізняється. Він каже, що Росія може розпочати агресію проти НАТО за 5-8 років. Водночас у країнах Балтії почали готуватися до ймовірної ескалації. Там занепокоєні агресивною риторикою Путіна, яка день за днем стає все відвертішою.

Путін “поклав око” на країни Балтії?

До речі, в Інституті вивчення війни (ISW) запримітили важливу деталь. В одному зі своїх останніх виступів кремлівський диктатор напряму звинуватив країни Балтії у нацизмі. Роки йдуть, а методички ті самі. Нагадаємо, що боротьба з уявними “нацистами” стала одним з виправдань Путіна, щоб напасти на Україну.



“Путін давно намагався сконструювати ідеологію для Росії, яку він міг би використовувати для підтримки геополітичного протистояння із Заходом, що нагадує холодну війну, і Кремль може все частіше використовувати існуючу риторику про боротьбу з нацизмом для підтримки цих зусиль”, — повідомляє ISW.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Києву доведеться подарувати землі Путіну?! Як і коли закінчиться війна?! ПРОГНОЗ ексголовкома НАТО!

Читайте також: