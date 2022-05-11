Подаруй вишиванку захиснику: у Чернівцях збирають вишиті сорочки

До Дня української вишиванки у Чернівцях збирають вишиті сорочки для військових. На запит бійців відгукнулися майстрині з усієї країни.

У Чернівцях збирають вишиті сорочки, аби наші військові змогли одягнути їх у День української вишиванки. Відзначається він у третій четвер травня, і цьогоріч припадає на 19-те число. До цього часу організатори акції хочуть зібрати якомога більше сорочок, аби відправити їх бійцям.

Про це у середу, 11 травня, йдеться в сюжеті ТСН.

Кажуть, коли вчергове передавали бійцям амуніцію, ті самі попросили у них вишиті сорочки. На цей запит відгукнулися майстрині з усієї країни. Частина передала вже свої готові вироби, деякі – сіли спеціально відшивати сорочки. Назбирали вже кілька десятків вишиванок. Візерунки - і традиційні українські, і сучасна патріотична символіка. Здебільшого кольори червоно-чорні, а ще зелені – під колір військової форми. Вишиванки повезуть бійцям наступного тижня – в першу чергу на Схід та Південь країни.

"Сьогодні ми маємо замовлення на понад 100 сорочок – це адресно від військових. Ми спробуємо зібрати більше. Військові кажуть – щоб захищала, щоб була як оберіг", - розповідає організаторка акції Леся Воронюк.

У Чернівцях збирають вишиванки для українських бійців

Нагадаємо, що мисткиня, заслужена художниця України Олександра Теліженко створює майже 4-метровий рушник для перемоги України у війні з Росією. Колеги, як і сама художниця, називають цей рушник пророчим і вірять, що його завершення принесе Україні перемогу. Концепцію цього твору на полотні мисткиня розробила незадовго до початку війни, хоч ідея його створення виникла ще 20 років тому. Цей рушник начебто "дочекався свого часу".

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