Податки на церкву: у Львівській області селяни отримали "квитанці" з боргом, бо не жертвували на храм

Податки на церкву: у Львівській області селяни отримали "квитанці" з боргом, бо не жертвували на храм

Щомісячна плата - 30 гривень.

У Львівській області в селі Підбірці місцевим жителям прийшли "квитанції" з боргом, бо не робили щомісячної пожертви на храм. Йдеться про 30 гривень щомісця. Церковними боржниками люди себе не вважають, мовляв, жертвувати на храм треба тільки добровільно.

Що це за податок такий та хто його запровадив - розповіли у ТСН.19:30 за 5 лютого.

Квитанція, написана від руки, прийшла жителю села Підбірці Миколі Федану. За дев'ять років чоловік заборгував церкві 2 530 гривень. "Спочатку мене це розсмішило. Я подумав, що це жарт. Не може бути боргу, якщо я не ходжу до цієї церкви. Я однозначно не буду платити", - каже чоловік.

У селі Підбірці, що неподалік Львова, є лише одна церква - греко-католицька. Аби з'ясувати, хто автор ідеї, ТСН звернулася до парафіяльного священника. Втім, хвіртка зачинена. На клич, ніхто не виходить. Телефоном святий отець Михайло був небагатослівний: "Я хворий, Ви чуєте як я говорю. Ви чуєте, що я хворий, лежу з температурою, чи не чуєте?".

Телефонуємо за номером, що вказаний у квитанції про борг. Жінка, що не представляється, підтверджує: саме вона розносила записки. Скільком людям, не каже. "То не податок, то добровільні пожертвування на утримання церкви. Але в народі таке слово є "податок". Тому воно так і приклеїлося", - наголошує.

У Львівській області місцевим прийшли квитанції з боргом через пожертви на храм | Новини України

У Львівській архієпархії греко-католицької церкви кажуть: ніхто з парафіян зі скаргами не звертався, але після розголосу справу таки дослідили. "До цієї всієї справи утримання храму не долучений отець. Це внутрішнє погодження громадою. Саме в такий спосіб вирішують утримувати церкву", - каже прессекретар Львівської архієпархії УГКЦ отець Павло Дроздяк.

Церковники нагадують, що всі пожертви добровільні. Втім, втручатися в дії громади не збираються. Мовляв, мешканці села вирішили нагадати співмешканцю про його борг. Своєю чергою, дехто з парафін церки у такому податку нічого дивного не бачить. Навіть згадують давні часи, коли на церкву давали грошіі.

Скільки загалом жителів Підбірців добровільно заборгували церкві, з'ясувати не вдалося. Пан Микола запевняє, що далеко не єдиний, кому прийшли обурливі платіжки. Його сусіди теж їх отримали. Просто публічно спілкуватися про це не хочуть, як і платити.

