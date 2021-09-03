Податкова амністія: чи працюватиме добровільне декларування статків в Україні

Від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.

Ті, хто має на руках гроші, майно, рахунки у банках або цінні папери, але не сплатив за них податки - зможе їх задекларувати. Від вересня в Україні запрацювала податкова амністія.

Чи знайшлися у перші дні бажаючі це зробити і скільки декларували - у податковій покі не розголошують. Кажуть, процес триватиме цілий рік і буде анонімним. Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Українці можуть задекларувати будинки, земельні ділянки, авто чи яхти, гроші або ж цінні папери, рахунки чи майно за кордоном, за які податків не сплатили, за спеціальними ставками:

"Базових ставок є кілька: 5% готівка в банку та валютні цінності; 2,5% - якщо ви ці гроші переводите в ОВД. 9% - це закордонні активи", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Для цього потрібно буде лише подати електронну декларацію до податкової. Більшості українців, уточнює міністр, нововведення не стосується. Заощадження із офіційної зарплатні, контрактів чи бізнесу - декларувати не треба. Якщо неоподаткованих грошей у вас менше 400 тисяч гривень або ж маєте житло менше 120 кв м - то такі об'єкти також можна не декларувати. Норма спрямована на тих, хто має значні статки . А таких, фактично у державі - лише 5-10%.

"Ми прямо заборонили в Законі перевірку походження цих коштів. Жодних додаткових ускладнень не буде. Натомість людина отримає документ, який зможе показати що ці кошти - легальні", - зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Винятки, щоправда, у законі теж є. Якщо людина заробила такі кошти кримінальним шляхом або ж перебуваєте під санкціями держави - податкову амністію вона не отримає. Це ж стосується і тих, хто працював на державу та їхніх близьких родичів. Чиновник не може взяти участь у податковій амністії, якщо він обіймав посаду від 2005 року.

Лише за приблизними підрахунками податківців, українці накопичили незадекларованих грошей та майна на 50 мільярдів доларів. Тому їхнє повернення в економіку матиме чималий ефект. Утім, сподівання щодо ефективності амністії поділяють не усі експерти. Кажуть, держава має забезпечити сталість законів і чесну роботу судів, аби закон справді працював. Окрім того - Україна має слідкувати, аби амністією не користувалися закордонні злочинці для легалізації своїх статків через українців.

Натомість у Мінфіні обіцяють - такі процеси контролюватимуть і активно співпрацюватимуть із закордонними партнерами. Сама ж амністія буде одноразовою. Діятиме до 1 вересня 2022 року. А за цей час держава напрацює систему контролю тих, хто не захотів платити навіть знижені ставки.

Новини України: податкова амністія запрацювала – як нею скористатися

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закони, що запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності. ТСН.ua розповів деталі та основні особливості одноразового добровільного декларування.

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