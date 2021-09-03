Податкова амністія: чи працюватиме добровільне декларування статків в Україні

Від 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори.
Ті, хто має на руках гроші, майно, рахунки у банках або цінні папери, але не сплатив за них податки - зможе їх задекларувати. Від вересня в Україні запрацювала податкова амністія.
Чи знайшлися у перші дні бажаючі це зробити і скільки декларували - у податковій покі не розголошують. Кажуть, процес триватиме цілий рік і буде анонімним. Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.
Українці можуть задекларувати будинки, земельні ділянки, авто чи яхти, гроші або ж цінні папери, рахунки чи майно за кордоном, за які податків не сплатили, за спеціальними ставками:
"Базових ставок є кілька: 5% готівка в банку та валютні цінності; 2,5% - якщо ви ці гроші переводите в ОВД. 9% - це закордонні активи", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Для цього потрібно буде лише подати електронну декларацію до податкової. Більшості українців, уточнює міністр, нововведення не стосується. Заощадження із офіційної зарплатні, контрактів чи бізнесу - декларувати не треба. Якщо неоподаткованих грошей у вас менше 400 тисяч гривень або ж маєте житло менше 120 кв м - то такі об'єкти також можна не декларувати. Норма спрямована на тих, хто має значні статки . А таких, фактично у державі - лише 5-10%.
"Ми прямо заборонили в Законі перевірку походження цих коштів. Жодних додаткових ускладнень не буде. Натомість людина отримає документ, який зможе показати що ці кошти - легальні", - зазначив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Винятки, щоправда, у законі теж є. Якщо людина заробила такі кошти кримінальним шляхом або ж перебуваєте під санкціями держави - податкову амністію вона не отримає. Це ж стосується і тих, хто працював на державу та їхніх близьких родичів. Чиновник не може взяти участь у податковій амністії, якщо він обіймав посаду від 2005 року.
Лише за приблизними підрахунками податківців, українці накопичили незадекларованих грошей та майна на 50 мільярдів доларів. Тому їхнє повернення в економіку матиме чималий ефект. Утім, сподівання щодо ефективності амністії поділяють не усі експерти. Кажуть, держава має забезпечити сталість законів і чесну роботу судів, аби закон справді працював. Окрім того - Україна має слідкувати, аби амністією не користувалися закордонні злочинці для легалізації своїх статків через українців.
Натомість у Мінфіні обіцяють - такі процеси контролюватимуть і активно співпрацюватимуть із закордонними партнерами. Сама ж амністія буде одноразовою. Діятиме до 1 вересня 2022 року. А за цей час держава напрацює систему контролю тих, хто не захотів платити навіть знижені ставки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закони, що запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності. ТСН.ua розповів деталі та основні особливості одноразового добровільного декларування.