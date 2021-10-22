Податкова амністія: Гетманцев пояснив, як задекларувати "зарплату в конверті"

Працівник матиме право не називати роботодавця, який платив неофіційну зарплату.

В Україні хочуть запровадити разову податкову амністію. Люди зможуть "засвітити" свої статки, сплатити податок у 5% і таким чином легалізувати доходи. Зокрема, це стосується і "зарплат у конвертах", якщо загальна сума перевищуватиме 400 тис. грн.

У черговому випуску ток-шоу "Право на владу" обговорювали питання майбутньої податкової аміністії. До редакції надійшло запитання від глядача такого змісту: "Останні 15 років я працював і отримував зарплату у конверті не за власним бажанням. Чи буде відповідати мій роботодавець перед податковими органами, якщо я розповім про зарплату у конверті?".

На це запитання відповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев:

"Якщо є конфлікт між роботодавцем і працівником, то роботодавець вже сьогодні повинен відповідати - і може відповідати, якщо працівник напише заяву до інспекції з праці. Тобто нічого не змінюється із податковою амністією. А у податкової немає повноваження - ми заборонили податковій перевіряти джерела походження коштів (ідеться про майбутню податкову амністію – ред.). Тому саме по собі подання декларації не буде мати якихось наслідків для роботодавця. А якщо працівник хоче наслідки зумовити, є інспекція з праці", - пояснив народний депутат.

Зазначимо, що податкова амністія буде проведена в Україні тільки один раз для того, щоб дати можливість підвести риску під темним фінансовим минулим і почати життя з чистого аркушу.

Ті, хто скористається амністією, отримають можливість сплатити менші податки, ніж передбачені законодавством - 5% замість 19,5%, як вони повинні були сплатити.

Народний депутат Данило Гетманцев пояснив дію податкової амністії

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