Податкова амністія: кому Рада дозволила легалізувати свої доходи

Не отримають права на податкову амністію топ-посадовці та народні депутати.

Від вересня цього року стартує податкова амністія.

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє українцям від 1 вересня впродовж року легалізувати свої статки, ідеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Узаконити їх можна, сплативши податки – 5% за активи, розміщені в Україні, 9% — за те, що зберігається за кордоном. Не потребують декларування житло, якщо воно єдине, та заощадження менші за 400 тисяч гривень. Також не слід непокоїтись тим, хто отримує зарплати "в білу", тобто вже сплатив податки.

Не отримають права на податкову амністію топ-посадовці та народні депутати. Всім решта законотворці вирішили надати можливість легалізувати все, що під матрацем. Водночас робити це нікого не змушуватимуть. Але закликають подбати про узаконення своїх надбань на майбутнє.

Експерти не виключають, що до законодавства внесуть у подальшому зміни, які дозволять державі запитати інформацію про походження.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за брехню в деклараціях.

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