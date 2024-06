Податкова побачить рахунки українців за кордоном: що це означає — пояснила адвокатка

Податкова скоро отримає інформацію про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілу низку фінансової інформації. Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Що це означає та як вплине на пересічних українців, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Яку інформацію отримає податкова і навіщо

Податкова служба України отримує інформацію по фінансовим рахункам українських резидентів в банках іноземних юрисдикцій, у зв’язку із приєднанням нашої країни до міжнародних стандартів автоматичного обміну інформацією по фінансовим рахункам в податкових цілях — Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information (CRS).

Марина Бекало пояснила: це є частиною міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе як член глобального форуму з прозорості та обміну інформацією.

Що передбачає цей стандарт

Простими словами, інформація по підзвітним фінансовим рахункам резидентів країн (фізичних осіб та компаній), які є учасниками CRS, збирається за специфічними правилами та алгоритмами з метою обміну між податковою службою України та податковими службами країн іноземних юрисдикцій, які є підписантами багатосторонньої угоди CRS.

Метою обміну фінансової інформації є контроль можливих неоподаткованих доходів резидентів країн-підписантів цієї угоди.

“Україна наразі ще перебуває в стані імплементації цих правил. Для цього були прийняті зміни в чинне податкове законодавство”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Зі свого боку Податкова служба України через українські банківські та фінансові установи акумулює інформацію про фінансові рахунки резидентів іноземних юрисдикцій, які мають рахунки в українських банках.

А отже ця інформація підлягає подальшій передачі в податкові служби іноземних юрисдикцій. А ті в свою чергу мають передати таку ж фінансову інформацію про рахунки в іноземних банках якими володіють резиденти України.

Перший обмін має відбутися за звітний 2023 рік вже до кінця вересня поточного року.

Яка це інформація

Це дані особи, на яку зареєстровано рахунок — ім’я, адреса реєстрації, дата народження, резидентство, податковий номер, номер рахунку та реквізити банку, а також загальний рух коштів по рахунку за звітний період та залишок по рахунку на кінець за звітного періоду.

Як це вплине на українців

Щодо податкових наслідків в Україні для українців, які володіють фінансовими рахунками в іноземних юрисдикціях.

“У зв’язку з тим, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, не буде вважатися податковою інформацією та не буде мати жодних негативних правових наслідків для громадян України, які мають рахунки в іноземних банках, що не перевищують еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року”, — зазначила Марина Бекало.

Це передбачено перехідними положеннями Податкового кодексу України.

