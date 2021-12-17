Податкова вимагає у "Сінево" 1,1 млрд грн.: що відомо про ситуацію навколо медичної лабораторії

У компанії заявили, що нараховані податки складають 50% від їхнього річного обороту.

Державна податкова служба України провела у відомій медичній лабораторії "Сінево-Україна" планову податкову перевірку за результатами якої компанії нарахували додаткові податки на суму 1,1 млрд грн.

У "Сінево" такі податкові зобов'язання назвали "необґрунтованими та абсурдними" і заявили, що вони будуть оскаржувати результати перевірки у судових та інших уповноважених органах. Ця ситуація спричинила неабиякий резонанс у суспільстві.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ситуацію навколо медичної лабораторії.

Звідки взявся податок у понад 1 мільярд гривень

Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків провело в компанії "Сінево-Україна" планову податкову перевірку, яка проводилась від 30 серпня 2021 року. Акт за нею було складено 25 листопада 2021 року.

За результатами цієї перевірки "Сінево-Україна" було нараховано додаткові податки у розмірі 1 085 665 836 грн за нібито ненаданні необхідні для перевірки документів, які підтверджують витрати компанії.

Позиція "Сінево-Україна"

Своєю чергою у компанії заявили, що дуже здивовані таким рішенням Податкової служби та категорично не погоджується з ним і будуть оскаржувати результати цієї перевірки у судових та інших уповноважених органах.

"Офіційно заявляємо, що податковому органу було надано всі запитані для перевірки документи, і факти передачі цих документів були задокументовані. Тому розмір нарахованих податкових зобов’язань у 1,1 млрд грн, що складає майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним", - йдеться у офіційній заяві "Сінево-Україна".

У медичній лабораторії додали, компанія "Сінево-Україна" є частиною шведської групи "Медікавер", акції якої котуються на Стокгольмській біржі, а такі дії Податкової служби завдають шкоди інвестиційному клімату та іміджу України на міжнародній арені.

"Ми всіх закликаємо разом протидіяти таким діям Податкових органів. Адже такі необґрунтовані рішення Податкової служби можуть мати негативні наслідки для інвестиційного клімату України в цілому, це завдає непоправної шкоди іміджу України на міжнародній арені і нівелює всі раніше зроблені зусилля по створенню реноме привабливої для бізнесу і інвестицій країни", - наголосили в компанії та звернулися до президента Володимира Зеленського, прем’єра Дениса Шмигаля, Посольства України в Швеції та правозахисних організацій "із закликом захистити права чесного бізнесу та іноземного інвестора в Україні".

Що кажуть у Податковій службі

В. о. голови ДПС Михайло Тітарчук після суспільного резонансу 16 грудня заявив, що бере ситуацію навколо "Сінево-Україна" під особистий контроль.

"Беру дану ситуацію під особистий контроль. Та наголошу, що ТОВ "Сінево- Україна" ще раніше запросили до діалогу з Державною податковою службою України. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки – задля винесення справедливого рішення", – зазначив Михайло Тітарчук.

У ДПС додали, що компанію запросили взяти участь у розгляді заперечень до акту перевірки ще до заяви компанії про начебто необґрунтовані донарахування податкових зобов’язань.

"7 грудня ТОВ "Сінево- Україна" скористалось своїм законним правом та подало заперечення до такого акту перевірки. Заперечення в ДПС розглянуть до 20 грудня 2021 року і компанія за бажанням візьме участь у даному процесі", - повідомили у ДПС.

Реакція соцмереж

Історія з відомою медичною лабораторією викликала шквал коментарів та дописів у соцмережах. Зокрема компанію підтримали інші бізнеси в Україні: співвласник компанії "Нова Пошта" Володимир Поперешнюк, колишній президент "Київстар", а нині член наглядових рад компанії "VoxUkraine" та фармацевтичної компанії "Фармак" Петро Чернишов та інші.