Податки для ФОПів зростуть від 1 січня: скільки доведеться платити та кому готуватись до ПДВ
З нового року змінюються соціальні стандарти, що автоматично «підтягне» вгору суми податкових платежів для всіх груп підприємців.
Від 1 січня 2026 року в Україні зростуть податки для ФОП.
Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.
Нові цифри: скільки заплатимо у 2026-му
Згідно з новими стандартами, мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн, а прожитковий мінімум — 3 341 грн.
Як зміняться щомісячні платежі за групами:
|
Група ФОП
|
Загальна сума податків
|
На скільки зросте
|
Новий ліміт доходу на рік
|
1 група
|
3 091,14 грн
|
+228,34 грн
|
1 млн 444 тис. грн
|
2 група
|
4 496,44 грн
|
+336,44 грн
|
7 млн 211,6 тис. грн
|
3 група
|
1 902,34 грн (ЄСВ) + %
|
+142,3 грн
|
10 млн 91 тис. грн
Примітка: для 2 та 3 груп утримання одного найманого працівника тепер обійдеться у 3 891,15 грн податків на місяць.
Революція від Мінфіну: ПДВ для тих, хто заробляє понад мільйон
Найбільш дискусійною нормою нового законопроєкту є введення ПДВ для спрощенців. У Міністерстві фінансів пропонують зробити платниками податку на додану вартість усіх ФОПів, чий річний дохід перевищує 1 млн грн.
Навіщо це владі?
Гроші на армію: Очікується додаткове надходження 40 млрд грн до бюджету.
Боротьба зі схемами: Великий бізнес більше не зможе «дробитися» на десятки ФОПів, щоб уникати сплати 20% ПДВ.
Євроінтеграція: Приведення законодавства до норм ЄС та вимог МВФ.
Легалізація: Платники ПДВ будуть змушені підтверджувати походження товару, що вдарить по контрабанді.
«Бізнес піде в тінь»: експерти б’ють на сполох
Попри аргументи уряду, представники бізнес-спільноти налаштовані скептично. Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає такі кроки несвоєчасними.
«Пропонований ПДВ не має економічної доцільності в умовах війни. Це може призвести до масового закриття дрібних точок продажу, переходу бізнесу „в тінь“ та зростання безробіття», — застерігає Забловський.
Підприємці побоюються, що складне адміністрування ПДВ стане непосильним тягарем для мікробізнесу, який і так виживає в умовах енергетичної та економічної кризи.
