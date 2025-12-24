ТСН у соціальних мережах

Податки для ФОПів зростуть від 1 січня: скільки доведеться платити та кому готуватись до ПДВ

З нового року змінюються соціальні стандарти, що автоматично «підтягне» вгору суми податкових платежів для всіх груп підприємців.

Як зміняться податки для ФОПів

Від 1 січня 2026 року в Україні зростуть податки для ФОП.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Нові цифри: скільки заплатимо у 2026-му

Згідно з новими стандартами, мінімальна зарплата становитиме 8 647 грн, а прожитковий мінімум — 3 341 грн.

Як зміняться щомісячні платежі за групами:

Група ФОП

Загальна сума податків

На скільки зросте

Новий ліміт доходу на рік

1 група

3 091,14 грн

+228,34 грн

1 млн 444 тис. грн

2 група

4 496,44 грн

+336,44 грн

7 млн 211,6 тис. грн

3 група

1 902,34 грн (ЄСВ) + %

+142,3 грн

10 млн 91 тис. грн

Примітка: для 2 та 3 груп утримання одного найманого працівника тепер обійдеться у 3 891,15 грн податків на місяць.

Революція від Мінфіну: ПДВ для тих, хто заробляє понад мільйон

Найбільш дискусійною нормою нового законопроєкту є введення ПДВ для спрощенців. У Міністерстві фінансів пропонують зробити платниками податку на додану вартість усіх ФОПів, чий річний дохід перевищує 1 млн грн.

Навіщо це владі?

  1. Гроші на армію: Очікується додаткове надходження 40 млрд грн до бюджету.

  2. Боротьба зі схемами: Великий бізнес більше не зможе «дробитися» на десятки ФОПів, щоб уникати сплати 20% ПДВ.

  3. Євроінтеграція: Приведення законодавства до норм ЄС та вимог МВФ.

  4. Легалізація: Платники ПДВ будуть змушені підтверджувати походження товару, що вдарить по контрабанді.

«Бізнес піде в тінь»: експерти б’ють на сполох

Попри аргументи уряду, представники бізнес-спільноти налаштовані скептично. Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський вважає такі кроки несвоєчасними.

«Пропонований ПДВ не має економічної доцільності в умовах війни. Це може призвести до масового закриття дрібних точок продажу, переходу бізнесу „в тінь“ та зростання безробіття», — застерігає Забловський.

Підприємці побоюються, що складне адміністрування ПДВ стане непосильним тягарем для мікробізнесу, який і так виживає в умовах енергетичної та економічної кризи.

Більше читайте за посиланням: Ціни злетять на 20%? Що насправді чекає на українців після нових податків для ФОПів

