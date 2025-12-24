ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
418
Час на прочитання
4 хв

Податки для українців за кордоном: як сплачувати і чи загрожує біженцям "подвійний рахунок"

Експерт пояснив нюанси уникнення подвійного оподаткування та особливості роботи ФОП і найманих працівників, які перебувають за межами країни.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
як сплачувати податки біженцям з України

Експерт розповів, як українцям, які перебувають за кордоном, платити податки

Через російську агресію та війну мільйони українських біженців змушені жити та працювати за кордоном. Нещодавно у Мережі підняли тему оподаткування, мовляв, українські біженці зобов’язані платити податки в Україні з доходів, отриманих за кордоном.

Експерти наголошують, що податки потрібно сплачувати відповідно до чинного законодавства.

Уникнення подвійного оподаткування

«Україна підписала з країнами ЄС домовленість про запобігання подвійному оподаткуванню. Тобто якщо українка чи українець працює у Польщі чи Німеччині, і там сплачує податки, то в Україні вже не потрібно їх сплачувати. Такою є загально світова практика. Як виключення США, де вимагають від своїх громадян сплачувати податки ще й у себе вдома, окрім того, що вони вже сплачені у іншій країні», — розповідає ТСН.ua Павло Себастьянович, експерт із податків.

До цього він додає, що українці, які працюють за кордоном, не зобов’язані в Україні платити податки з доходів, які отримали за кордоном.

«Якщо податки вже сплачені у країні, де зараз перебувають громадяни, то податки з доходів їм не потрібно платити. Якщо людина офіційно працює у Великій Британії чи Німеччині, то вона сплачує податок там, тому за отримані за кордоном доходи в Україні нічого не потрібно платити», — каже експерт.

До цього Себастьянович додає, що виключенням можуть бути країни, де ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) є нижчим ніж в Україні, але в Європі зазвичай рівень податків вище. Тоді платник податків має сплатити в Україні різницю.

Віддалена робота ФОП та найманих працівників

У той же час чимало наших співгромадян проживають у країнах ЄС, але працюють віддалено в Україні. Багатьом не зрозуміло, як бути з податками за такого варіанту роботи.

«Якщо людина працює як ФОП (фізична особа підприємець), перебуває за кордоном і при цьому здійснює свою господарську діяльність в Україні, то такий громадянин сплачує податки з цього ФОПу в Україні. Вся звітність щодо діяльності ФОП подається через електронний кабінет платника, і для цього громадянам не потрібно приїжджати до України. Такому підприємцю нараховуються всі податки віддалено. Потрібно лише їх вчасно сплачувати», — пояснює Себастьянович.

Він додає, якщо ж людина працює за кордоном найманим працівником, наприклад, в IT-компанії і мешкає десь у Німеччині, а офіс компанії знаходиться у Києві чи Львові, тоді сплатою податків займається роботодавець такого працівника.

«У такому разі, податки сплачує в Україні компанія, в якій працює цей працівник та отримує заплату за виконану віддалену роботу. Компанія сплачує всі податки — ПДФО, ЄСВ та військовий збір. Такому найманому працівнику взагалі не потрібно турбуватися про сплату податків — все це робить його роботодавець», — зауважує Павло Себастьянович.

Проблеми реформ та бюрократичні стіни

Павло Себастьянович підкреслює, що під час роботи у робочій групі при Міністерстві фінансів та у податковому комітеті після Майдану, йому здалося, що ніхто не хоче нічого реформувати.

Він згадує спробу запровадити реформу за прикладом Естонії (яка 12 років є лідером рейтингу найкомфортніших податкових систем), що передбачала податок на виведений капітал та полегшення адміністрування ФОП.

«Тоді ми не змогли пробити стіну бюрократів», — наголошує експерт.

Замість реформ, за його словами, зараз в Україні фактично хочуть знищити ФОП, нав’язавши їм адміністрування ПДВ, що ліквідує спрощену систему оподаткування.

На думку Себастьяновича, такі дії негативно впливають на позиції України в міжнародних рейтингах, зокрема, економічної свободи та демократії: «Під час Майдану, ми були на 120-х місцях у рейтингу економічної свободи, а зараз на 140-х. По індексу демократії ми були на 80-х та 70-х місцях, а зараз на 92 місці».

Себастьянович також наводить порівняння щодо фінансової політики: «Ми майже на останньому місці по кредитуванню бізнесу. Сомалі краще кредитує свій бізнес, ніж Україна у два рази. А в Бангладеш звідки до нас планують везти робочу силу для післявоєнної відбудови, кредитують у п’ять разів більше, відносно ВВП, ніж в Україні. Наш ворог Росія, кредитує бізнес та ВПК у майже десять разів більше».

На думку експерта, умови створені Нацбанком, через які комерційні банки не кредитують промисловість та виробництво зброї, зазначаючи, що гроші обертаються у депозитних сертифікатах та облігаціях, тоді як у реальному секторі економіки грошей немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
418
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie