Податок на бездітність або назад в СРСР: експерт "розніс" скандальну ініціативу в Раді

Родини, які виховують одну або двох дітей, навпаки, мають отримувати більше економічної підтримки.

В українському парламенті по-особливому вирішили покращувати складну демографічну ситуацію в Україні.

У ВР зареєстрували скандальний законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".

Іншими словами – ввести "податок на бездітність", або як його більш поблажливо назвали "демографічний збір".

Хто автор ініціативи?

Варто зазначити, що автором законопроєкту є нардеп Сергій Гривко.

Він вже до цього "відзначився" скандальним ініціативами про розстріл дезертирів, штрафи для власників кондиціонерів та в’язнів, які мали за допомогою велосипедів генерувати електроенергію.

Демографічна ситуація в Україні / Фото: ТСН.ua

Про що йдеться в документі?

Документ передбачає, що платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.

Пропонується запровадити такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що його мета - створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні. Також документ передбачає внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України.

Доведіть, що ви безплідні

Скандальний законопроєкт українці вже встигли розкритикувати у соціальних мережах.

У документі передбачається, що люди, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, повинні не рідше, ніж раз на два роки підтверджувати це відповідними медичними документами. М’яко кажучи, доводити очевидне.

Не обійшлося без критики від інших депутатів.

"Ніякі "демографічні" податки ніхто вводити не збирається. Ніколи не буде. Сприймайте просто як чергову д****ну ідею трусковецької школи економіки", - написав на свої сторінці у соціальній мережі нардеп Ярослав Железняк.

Пізніше Железняк доповнив свій допис сарказмом: "Як вони ще і сюди з Мінекономіки і ОП кешбек "Зроблено в Україні" не додумались причепити, я прям дивуюсь".

Демографічна ситуація в Україні / Фото: Associated Press

Таке вже було

ТСН.ua поцікавився у демографів, чи дійсно таке оподаткування покращить демографічну ситуацію в країні та стане корисним для суспільства.

"Якщо коротко – то це повернення в "совок". Справа в тому, що дещо подібне вже існувало в часи СРСР, але в цілому ні до чого хорошого (у сенсі підвищення народжуваності) не призвело. Подібні ініціативи ніяк не вплинуть на народжуваність і звісно її не покращать – просто заберуть у людей гроші і все", - розповідає ТСН.ua Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Він додає, що з подібними ініціативами "гратися" не варто.

"Розумієте, подібний податок на бездітних існував у радянські часи і становив 6%. Але це ніяк не стало мотивом щоб люди одружувалися і народжували дітей. Цей податок стягували з чоловіків у 20 років, а жінкам його нараховували одразу після одруження, тобто не давали навіть часу в дев’ять місяців, щоб завагітніти та народити дитину", - розповідає Олександр Гладун.

Ціль – наповнювати бюджет?

Він підкреслює, що навіть при тоталітарному режимі подібні податки не лякали людей, а тим більше не стимулювали – хто хотів та міг народити дитину, робили це без примусу та податкового тиску.

"Тоді такі податки просто поповнювали бюджет і не більше. Зараз, скоріш за все, ціль така ж сама, але навіщо його запроваджувати під час війни та загалом при складній демографічній ситуації в країни, мені особисто не зрозуміло. Також дивним є те, що цей податок повинні будуть сплачувати навіть ті батьки, у яких є одна чи дві дитини. Навпаки, такі сім’ї потребують економічної підтримки", - зазначає Олександр Гладун.

Депутатам варто почитати Стратегію

Він додає, що зараз на сайті Міністерства соціальної політики розміщений проєкт Стратегії демографічного розвитку України на період до 2040 року.

"Однією з стратегічних цілей, визначених в цьому проєкті, є створення умов для підвищення народжуваності та підтримка сім’ї. Там означені і конкретні напрями реалізації цієї цілі. Взагалі то сім’ї з дітьми потребують всілякої підтримки, але не такими методами", - підсумовує Олександр Гладун.

До речі, після шквалу критики стало відомо, що народний депутат Сергій Гривко, вирішив відкликати свій скандальний законопроєкт.

Раніше ТСН.ua розповідав про "податок на бездітність": у Раді пропонують нову ініціативу – подробиці.

Читайте також

Такого не було 230 років: українців народжується катастрофічно мало, де шукати вихід

Чому в Україні мало чоловіків від 18 до 30: вчений назвав причину і ошелешив прогнозом

384 тисячі за дитину: експерт розповів, як Україні врятуватися з демографічної прірви