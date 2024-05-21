Податок на "бездітність", педалі для в'язнів, штрафи за кондиціонери: все про скандальні пропозиції нардепа Гривка

Нардеп Сергій Гривко потрапив до парламенту 2019 року від партії "Слуга народу". За період свого депутатства він неодноразово потрапляв у поле зору ЗМІ через свої дивні та подекуди скандальні пропозиції. Однією з останніх, зокрема став законпроєкт "щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні".

ТСН.ua зібрав відомі заяви Сергія Гривка, які наробили галасу у Мережі.

Податок на "бездітність"

Сергій Гривко 16 травня зареєстрував законопроєкт №11264 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні", яким пропонується запровадити "податок на бездітність".

Платниками "демографічного збору" пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.

Пропонується запровадити такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

Метою законопроєкту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної підтримки сім’ям з дітьм, забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.

"Езотерична" освіта

У листопаді 2023 року Сергій Гривко ініціював створення державного реєстру астрологів, тарологів, нумерологів та інших експертів езотеричної сфери. З тих, хто бажає працювати на ринку "езотеричних послуг" нардеп запропонував стягувати плату до державного бюджету у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

Нардеп також пропонував нововведення до "Закону Про освіту". Зокрема запровадити термін "езотерична освіта". Після цього астрологи, нумерологи, тарологи, а також знахарі та цілителі, які мають статус фізособи-підприємця чи іншої самозайнятої особи, повинні добровільно зареєструватися у Реєстрі наставників у сфері езотеричної освіти МОН. Цим законом передбачено також створення спеціальних навчальних закладів, як от "школа езотерики", "інститут езотерики" та "академія езотерики".

В'язні мають "крутити педалі"

У законопроєкті під номером 10057 Сергій Гривко пропонував мотивувати 50 тисяч в'язнів генерувати електроенергію через велогенараційні установки.

"Термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до 8% (до 200 млн в грн)", - йшлось у проєкті закону.

За думку депутата, законопроєкт відкриє альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури.

Законопроєкт про розстріл дезертирів

Серед нардепів-авторів законопроєкту, яким передбачалось, що командирам можуть дозволити вбивати військових у бойовій обстановці за невиконання наказів, був і Сергій Гривко.

Проте після резонансу законопроєкт, було відкликано з Верховної Ради.

Штрафи для власників кондиціонерів

Нардеп Сергій Гривко вирішив взятися і за кондиціонери, бо, за його словами, їх на фасадах будинків встановлюють абияк. Порушників, за його задумом, мали виявляти поліцейські та представники державної будінспекції. Таку ініціативу він пропонував ще 2021 року. Гривко навіть знайшов порушення у будівлі, за яку відповідає апарат Верховної Ради.

Дозвіл на перевищення швидкості

У листопаді 2020 року Сергій Гривко подав до Верховної Ради законопроєкт №3744, який пропонувалось збільшити "безкоштовний" допустимий ліміт перевищення швидкості на дорозі з передбачених 20 км/год до 50 км/год (на дорогах, що мають три і більше смуг в одному напрямку).

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На думку нардепа, ухвалення законопроєкту мало б зменшити обмеження відносно швидкості руху на міжнародних та національних автомобільних дорогах, забезпечити скорочення витрат часу на проходження водіями автомобільного транспорту довгих відстаней, сприяти запобіганню втоми водіїв та дозволити знизити ризики, пов’язані з тривалим безперервним перебуванням водіїв за кермом.

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