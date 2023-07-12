Подібних підрозділів немає в жодній армії світу: в руках українських бійців сучасні технології стають зброєю

Квадрокоптери, які у мирному житті знімають з висоти пташиного польоту масові заходи, у шанцях Донеччини допомагають нищити ворогів.

Аеророзвідники допомагають артилерії знищувати скупчення ворожої техніки та піхоти. Новостворені підрозділи ударних безпілотників, які нині є у кожній механізованій бригаді, успішно прикривають нашу піхоту з повітря і викурюють росіян з позицій спеціальними дронами-камікадзе. Інколи вони стріляють прицільніше за нашу артилерію, йдеться в ТСН.

Сучасні технологічні засоби на українському фронті давно перетворились на зброю. Квадрокоптери, які у мирному житті знімають з висоти пташиного польоту масові заходи, у шанцях Донеччини допомагають нищити ворогів.

Боєць “Шустрий” вдягає спеціальні окуляри, які дозволяють ще краще бачити ціль. Каже, коли в дитинстві грав у компʼютерні ігри і не думав, як ці навички згодяться на війні. Під Курдюмівкою, де українські сили нещодавно просунулись вперед, тепер головна задача не дати ворогу закріпитись на позиціях. Саме снаряди прикріплені до дрона, добряче викурюють окупантів із бліндажів. “Шустрий” і цього разу просто в ціль скидає небесну кару окупантам, далі ж головне завдання - якомога швидше повернути дрон на базу, а це операція не з легких на передовій.

За квадрокоптером одразу починається полювання - як із стрілецької зброї, так і РЕБів. “Пташку” успішно вдається повернути.

Так працюють нещодавно створені роти ударних безпілотників - ці підрозділи унікальні і подібних немає в жодній армії світу. Війна Росії проти України показала, що коли бракує авіації, такі пташки-вбивці можуть нищити ворогів і прикривати з неба нашу піхоту.

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