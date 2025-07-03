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"Поділилась досвідом": у Чернігові жінка зайнялася сексом з 14-річним
На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона заявила, що нібито хлопець попросив її «поділитись досвідом».
У Чернігові до 1 року іспитового терміну засудили жінку через секс із 14-річним хлопцем.
Про це йдеться у вироку Чернігівського районного суду Чернігівської області.
За даними суду, жителька Чернігова у вересні 2024 року «вчинила умисні розпусні дії відносно неповнолітнього, а саме оголилась та здійснювала непристойні доторки руками до оголених статевих органів потерпілого, після чого вступила з ним у вагінальний статевий контакт, що призвело до задоволення її статевої пристрасті».
На суді жінка провину визнала. Вона зазначила, що хлопець нібито «попросив поділитись досвідом» і вона погодилась. Під час сексу із статевого органу хлопця пішла кров. Жінка заплатила хлопцю 18 000 грн. Згодом батьки підлітка дізналися про інцидент. За словами жінки, батько хлопця вимагав у неї 5000 доларів за мовчання.
Батько хлопця зазначив, що підсудна планувала купити їхній будинок в одному із сіл Чернігівщини. Згодом вони дізнались, що у жінки був секс із їхнім сином. Проте вони вирішили дочекатись, поки жінка придбає будинок, і вже у січні 2025 року звернулись до поліції.
Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 156 КК України. Її засудили до 1 року іспитового терміну. Також підсудна повинна сплатити 22 000 грн моральної компенсації.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області до 2 років обмеження волі засудили хлопця через секс із 15-річною дівчиною.