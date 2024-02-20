Події на кордоні з Польщею: дикий випадок із зерном, скандал і сотні фур у черзі (відео)

Чого реально вимагають поляки, чому польський уряд ніяк не вгамує своїх фермерів та чи не стирчать за провокаціями вуха Кремля – в ексклюзиві TSN.ua.

Новий скандал на польсько-українському кордоні! 20 лютого польські фермери вийшли на нову акцію протесту і погрожують повністю перекрити кордон з Україною! На пропускних пунктах між двома сусідніми країнами стає все гарячіше. Поляки зупиняють вантажівки та потяги, і пішли на ганебний крок – висипають українське зерно! Протестувальники раз за разом відверто переходять усі межі! Чого реально вимагають поляки, чому польський уряд ніяк не вгамує своїх фермерів та чи не стирчать за провокаціями вуха Кремля – дивіться в ексклюзиві журналіста TSN.ua Артема Зябкіна.

Поляки знову блокують кордон

На польсько-українському кордоні стає дедалі гарячіше! 20 лютого польські фермери оголосили нову забастовку і обіцяють повністю заблокувати усі пункти пропуску. Протестувальники у жовтих жилетах і з польскими прапорами навіть влаштували собі сцену, де вигукують різні гасла. І це не було б аж такою проблемою, якщо б вони не були антиукраїнськими. “Це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую Україну” – кричить якийсь чолов’яга.

Як це можна терпіти?!

І це ще не все. Поляки, як ніхто, знають про історичне відношення українців до землі та як важко в умовах повномасштабної війни українським фермерам вдається сіяти, жати та годувати світ своїм зерном. Але польські колеги, схоже, вирішили не допомагати, а провокувати. Ось протестувальник бере і демонстривативно під овації публіки висипає зерно.

Поляки ніби подуріли!

Також читайте Як довго поляки збираються протестувати на кордоні з Україною: заява лідера мітингувальників

Але це лише вершина айсбергу. Протестувальники зовсім ніби подуріли і зробили те, що важко вибачити, до того ж майже неможливо пояснити. Мітингарі заблокували проїзд потягу з зерном і почали висипати з вагонів українське збіжжя просто на рейки і навіть потоптались по ньому.

Цілком можливо саме це зерно збирав один із таких українських фермерів: під обстрілами, власноруч, розміновуючи власну землю та ризикуючи життям.

Витівки протестувальників обурюють!

Дії протестувальників не тільки обурюють, але й ставлять під загрозу не лише український бізнес чи економіку, але й українських громадян. Ще 18 лютого поляки вляпались у скандал – зупинили звичайний пасажирський автобус, який прямував із Києва до Хельма. В нього перебували, як ми розуміємо, жінки та діти.

Схоже, не пускають мітингарі і надважливі для України гуманітарні і військові вантажі. Український волонтер Назар Смик заявив, що був змушений три дні стояти на кордоні з вантажівкою, яку мав передати ЗСУ.



"Мої фури вже 3 дні стоять з військовою технікою під кордоном, бо їх не пускають **ані польські селюхи. На цих фото – вантажівки, які мають йти до артилеристів для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції. Тепер ви розумієте мою агресію до польських протестувальників", – написав волонтер Назар Смик.

Фури з військовою технікою застрягли на кордоні / Фото: Фото з соціальних мереж

Поляки зупиняють волонтерів?

До митниці волонтера Смика з військовим вантажем не пускали фермери. Водночас поліція фермерів “боїться” і нічого не робить, аби тільки уникнути конфліктів. Утім, після розголосу у медіа, уже 20 лютого до нього таки приїхали польські митники і спробували “зам’яти” скандал.

"Сміюсь. Вночі польські митники знайшли в колєйці саме мою фуру, висмикнули її і провезли самі через протестувальників. Зробили це тихенько, аби уникнути ще більшого скандалу. Ні, друзі, замʼяти не вийде. Ви має нормалізувати ситуацію з протестувальниками", – наголосив волонтер.

Польська влада відмовчується?!

Не менш безхребетно поводяться і в польскому уряді. Там закликають мітингарів повністю не блокувати українсько-польський кордон, бо це може припинити потік польских товарів до України, що своєю чергою може розорити і позбавити робочих місць самих же фермерів. Це якийсь відвертий сюр. У своєму зверненні 19 лютого дещо нагадати полякам спробував президент Зеленський. Він нагадав, що через польський кордон проходить лише 5% нашого агроекспорту. Президент припустив, що насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.

Чого вимагають польські фермери?

Але чого ж насправді хочуть польські фермери? Їхні протести спочатку прокотились Польщею ще 9 лютого. Організатор - Національна спілка солідарності індивідуальних фермерів. Потім вони переключились на кордон і понеслось. На одному з мітингів учасники розгорнули образливі плакати на адресу українців із надписами: "Валіть додому, невдячні с*чі діти". Як вам таке ставлення від сусідів?



Польські ЗМІ повідомляли, що від 20 лютого блокуватимуться не лише всі прикордонні пункти пропуску, а й залізничні вузли та морські порти. Й мова вже далеко не про українське зерно. До "чорного" списку додалися й інші позиції.

Польські фермери висунули три вимоги:

не приєднуватися до "зеленого переходу" ЄС, який передбачає обмеження використання пестицидів і добрив;

заборонити імпорт української с/г продукції (м'яса птиці, цукру, соняшникової олії, яєць та іншої продукції);

та підтримати вітчизняне тваринництво.

А ще поляки забувають про один кричущий нюанс. Через їхні вибрики через Польщу йде лиш 5% від усього українського зерна. Закликаючи заборонити імпорт українського зерна, поляки чомусь зовсім забувають про білоруське та російське.

Протестом керує Кремль?!

Так, воно напряму туди не йде, але легко потрапляє контрабандою чи після швидкого переоформлення у Греції або навіть Латвії. Натякають на російський слід на цих протестах і відверті антиукраїнські настрої мітингувальників: там можна почути гасла і проти збіжжя, і проти біженців, і навіть історичні претензії.



Так, а чому не діє уряд польського прем’єра Дональда Туска? Він до речі, один із найбільших друзів України в Європі. По-перше, у квітні в Польщі знову вибори - тепер уже місцеві, і ніхто не хоче сваритись з аграріями, які своїми податками і наповнюють місцеві бюджети. А ще уряд Туска просто не знає, як розгрібати те, що йому залишили в спадок попередники.



"Тобто, фактично польська сторона каже, що Україна не зовсім справедливо отримала доступ до єдиного ринку без попередніх переговорів і перехідного періоду. З іншого боку, Дональд Туск перебуває в своєрідному капкані. Він хоче вирішити цю проблему, будучи дуже незадоволеним, що отримав такий "спадок" від ПіС. Проте, його урядова коаліція є дуже крихкою (до того ж, до неї входить Польська селянська партія, вже з назви якої зрозуміло, чиї інтереси вона захищає – ред.), а Туск хоче її зберегти й мусить балансувати. Є ще й Міхал Колодзейчак із партії "Агроунія" (пройшов до Сейму за списками "Громадянської коаліції" Туска – ред.), який є заступником міністра Секерського", – каже політичний експерт Святослав Желіховський.

Допоки ж поляки де-факто нічого не роблять, свій протест у відповідь організували українські перевізники. Саме вони серед перших страждають від закриття кордонів: втрачають кошти, стоять тижнями в заторах. Вони першими зіштовхнулися і з польскими провокаціями.

Наразі наші протестують біля КПП Рава-Руська – Гребенне та Медика–Шегіні. А поляки в свою чергу офіційно заявили, що блокуватимуть кордон. Ознайомили з таким собі “розкладом” польських протестувальників у Держприкордонслужбі України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "⚡️❗️ ПОДІЇ НА КОРДОНІ: ПОЛЯКИ ВКРАЙ ОЗВІРІЛИ! Дикий скандал і сотні фур у черзі!".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про польську блокаду кордону з Україною.

Читайте також: