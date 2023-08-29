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Подоляк детально пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Подоляк детально пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Згідно із українським законодавством, вибори під час війни заборонені.

Провести вибори під час війни неможливо із декількох причин, серед них - безпека, фінанси, реєстрація виборців та інші.

Детально про них розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Снідонок із 1+1" у вівторок, 29 серпня.

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які достатньо дивно себе поводять. Вони думають, що є дві України - одна воює, а друга може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто опікуватись своїми політичними кар'єрами", - сказав він різко. 

Подоляк зазначив, що "по-перше, у нас дійсно воєнний стан. По-друге, у нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить - якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах".

Друга складова, за словами політика, - це постійні атаки Росії. 

Третя - агітаційна. "Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - запитав Подоляк.

"Далі - в нас є величезна кількість тимчасово переміщених людей. Це навіть не 7 млн, про які говорять всесвітні організації, це більше 14 млн, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?", - пояснив він.

І останнє - це питання ціни проведення виборів.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук Зеленський назвав умови для проведення виборів 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
251
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