Подоляк детально пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

Провести вибори під час війни неможливо із декількох причин, серед них - безпека, фінанси, реєстрація виборців та інші.

Детально про них розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Снідонок із 1+1" у вівторок, 29 серпня.

Також читайте Наєв не виключає загострення ситуації на кордоні із Білоруссю

"Президент абсолютно реалістично дивиться, на відміну від багатьох людей, які достатньо дивно себе поводять. Вони думають, що є дві України - одна воює, а друга може займатися тим, чим займалася 33 роки, тобто опікуватись своїми політичними кар'єрами", - сказав він різко.

Подоляк зазначив, що "по-перше, у нас дійсно воєнний стан. По-друге, у нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить - якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах".

Друга складова, за словами політика, - це постійні атаки Росії.

Третя - агітаційна. "Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - запитав Подоляк.

"Далі - в нас є величезна кількість тимчасово переміщених людей. Це навіть не 7 млн, про які говорять всесвітні організації, це більше 14 млн, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?", - пояснив він.

І останнє - це питання ціни проведення виборів.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук Зеленський назвав умови для проведення виборів 2024 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.