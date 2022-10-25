Подоляк розповів, чи буде новий наступ з Білорусі: "Там їх "зустрінуть"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь уже давно перейшла "червоні лінії", та зазначив, що після перемоги над Росією з білоруською владою буде окрема розмова.

Про це він сказав 25 жовтня в етері телемарафону на "1+1".

"Нам терпець урвався 24 лютого, бо було зрозуміло, що росіяни йдуть з території Білорусі. У нас є ключовий ворог - це Росія з великою та потужною армією, яку треба поставити на місце, яка воює кількістю. У нас ключове завдання - звільнити свої території та не втягнути в цю війну білоруську армію. Ми це відслідковуємо. Білорусь віддає свій повітряний простір російським літакам та дронам. Це відбувається від 24 лютого. Друге - РФ туди відправила певну кількість мобілізованих. Невелику кількість, всього кілька тисяч. Паралельно з цим з Білорусі до Бєлгородської області відправлена важка артилерія та бронетехніка. Тобто Білорусь це віддає вже сьогодні", - сказав Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що українсько-білоруський кордон перебуває під пильною охороною, і там готові зустріти "окупантів", якщо вони наважаться на новий наступ.

"Армія Білорусі не дуже потужна, десь до 15 тис. військових, які є підготовленими. Додамо ще непідготовлених мобілізованих з РФ. Тобто це не повноцінна армія. Для чого сьогодні ця вся істерика? Для того, щоб ми відволікли свої боєздатні частини з інших напрямків, але ми це не робитимемо, бо у нас і у Волинській, і у Рівненській, і у Чернігівській та Київській областях вже все готове, щоб їх "зустрічати". Білорусь вже давно перейшла "червоні лінії". Але для нас головний ворог - це РФ. Після війни ми робитимемо юридичні висновки щодо інших країн", - пояснив Михайло Подоляк.

Білорусь перейшла червоні лінії, провал формули Штайнмаєра, переговори з Росією | Михайло Подоляк

Роль Білорусі у війні проти України

24 лютого російська окупаційна армія з території Білорусі рушила на столицю України. Також з території Білорусі Україну постійно обстрілюють ракетами.

В середині жовтня Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для розгортання регіонального угруповання військ у межах Союзної держави.

На сьогодні в Білорусі перебувають 10 тис. російських мобілізованих, які прибули туди в межах розгортання регіонального угруповання військ. Вони можуть піти в повторний наступ на Україну навесні, вважає помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін.

За оцінками секретаря РНБО Олексія Данілова, з території Білорусі можуть бути певні загрози, і Україна до них готується. Проте самі білоруси воювати не хочуть.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов підтвердив, що РФ дійсно наразі перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім недостатньо для формування ударних угруповань, які можуть здійснити наступ.

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