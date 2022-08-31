Подоляк розповів про просування росіян і чому ЗСУ іноді відступають

Якщо росіяни просуваються вперед на кілька кілометрів, то це їм коштує великих втрат.

ЗСУ ж інколи змушені відступати, щоб не потрапити в "котли" та зберегти життя військових.

Про це в етері ТСН заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Просування окупантів на 3-10 кілометрів на місяць - це просування надвеликою ціною. Це дуже добре з точки зору війни, тому що Росія втрачає неймовірно велику кількість ресурсів на цю війну. Тобто вони стягують до нас ресурси з Далекого Сходу, з Тихоокеанського регіону, з Кавказу. Там, де вони мали певну кількість зброї - вони тягнуть до України. Але ціна цих 3 кілометрів настільки висока, що поступово навіть російське суспільство впадає у паніку та шок від кількості крові, яку вони витрачають на просування", - сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента також наголосив, що інколи ЗСУ змушені відступати, щоб не потрапити в "котел".

"Для нас - це по-суті тактичні перемоги, тому що якщо ми навіть і відступаємо на певну відстань, ми таким чином не даємо потрапити нашим воїнам у котли, які були в 2014 році. А це - вкрай важливо. Також ми зберігаємо своїх військових, бо ми територіально відступаємо, але з точки зору спроможності армії, ми нічого не втрачаємо. Також ми за цей час встигаємо атакувати логістичні центри, які дають забезпечення російській армії. Це - суттєво змінює картину бою, бо розуміють, що в них не вистачає снарядів чи амуніції і таким чином ми можемо контролювати хід бойових дій. Це - вкрай важливо", - пояснив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і нищитимуть всю складську інфраструктуру російських загарбників. Тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається "спека".

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