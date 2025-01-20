Подробиці бійки в Білій Церкві: 12-річній дівчинці призначили "день святого побиття"

Над дівчинкою прочитали молитву і після цього почали знущатися за допомогою газу.

Стали відомі нові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків.

Нагадаємо, днями в соцмережах було опубліковано декілька відео, на яких група підлітків, зокрема й дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки, били та розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ. За даними відкритих джерел, йдеться про подію, яка сталася в Білій Церкві.

На одному з відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один з присутніх почав читати "Отче наш". У цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові.

Також на відео чутно: "Щоб до п’ятниці були "бабки". Крім цього, з відео стає зрозумілим, що конфлікт стався начебто через поширення якихось відомостей про підлітків, які висловили своє обурення через те, що певну інформацію можуть дізнатися правоохоронці.

В поліції Київської області підтвердили факт знущання підлітків з дівчини в Білій Церкві та додали, що до правоохоронців звернулася з заявою мати постраждалої.

"Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що тілесних ушкоджень малолітній завдали троє неповнолітніх - ровесниця потерпілої, 15-ти та 16-річні хлопці", – повідомила пресслужба ГУНП в Київській області.

Там додали: "Працівники дізнання Білоцерківського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Згодом поліцейські нададуть правову оцінку діям кожного з фігурантів на відео згідно з вимогами чинного законодавства".

В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них теж є також дівчинка-переселенка. Можливо, конфлікт стався через помсту дівчат одна одній через висловлювання. Крім цього, за чутками, конфлікту передувало те, що начебто одна з дівчат підклала під двері іншій щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні – встановить слідство".

За даними оточення потерпілої, батько останньої є військовослужбовцем.

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, під час спілкування з правоохоронцями батько однієї дитини, яка була на відео та яка била дівчинку, поводився зухвало. Казав, що ви ще доведіть, що це моя дитина, казав, що найме адвоката.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

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