Подробиці ДТП у Болгарії: пасажири спали, і прокинулися від звуку вибуху, від автобуса залишився лише кістяк

Подробиці ДТП у Болгарії: пасажири спали, і прокинулися від звуку вибуху, від автобуса залишився лише кістяк

Інформації про те, скільки точно людей їхали в автобусі, наразі немає.

В Болгарії близько другої години ночі пасажирський автобус з номерами Північної Македонії врізався в огорожу і миттєво загорівся. У моторошній аварії загинули, за попередніми даними, 45 людей, з них 12 дітей.

Про це 23 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Все, що залишилося від автобусу - залізний кістяк. Він був останнім з чотирьох у колонні, що поверталася з туристами зі Стамбула. Більшість загиблих мандрівників - етнічні албанці, жителі македонського Скоп'є.

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З палаючого автобусу змогли вибратися лише семеро - двоє жінок і п'ятеро чоловіків, яких з травмами і опіками доправили до лікарні. Наразі їхнім життям нічого не загрожує. А от скільки людей вибратися не змогли - кажуть поки що тільки приблизно.

"Поки що у нас немає інформації про те, скільки точно людей їхали в автобусі. Тіла, що згоріли - буде дуже важко ідентифікувати", - зазначив міністр внутрішніх справ Болгарії Бойко Рашков.

Наступного ранку до Болгарії прилітають прем'єр і міністр внутрішніх справ Північної Македонії.

Тим часом офіс туроператора досі зачинений. Поліція ж розглядає кілька версій катастрофи – погану погоду і слизьку через дощ дорогу та технічну несправність, також не виключають, що водій міг заснути за кермом - і саме тому автобус врізався в огородження.

Правоохоронці зазначають, що зараз опитують вцілілих у лікарні.

Один з них розповів: пасажири спали, і прокинулися - від звуку вибуху. Йому пощастило розбити вікно - і вибратися разом з іще шістьома людьми, що пережили найстрашнішу аварію автобуса в історії Болгарії.

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Нагадаємо:

У Туреччині внаслідок аварії мікроавтобуса з мігрантами постраждало 16 нелегалів. Інші пасажири, які не зазнали ушкоджень, втекли з місця події. Один з біженців перебуває у важкому стані.

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