Подробиці вас шокують: як мажори тікають з України “пачками” під час війни

Війна триває майже 2 роки і щодня ми бачимо все нові і нові скандали. Цього разу ви теж будете шоковані. До рук журналістів-розслідувачів потрапив ексклюзивний список з іменами сотень чоловіків призовного віку, які втекли з України за сприяння Волинської обласної державної адміністрації. І це лише в одній області, і лише у 2023-му. Вивозити ухилянтів чиновникам допомагала ціла сітка благодійних фондів і, можливо, депутати.

Хто кришував “контрабанду ухилянтів” на Волині і чому всі на це закривають очі, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Злочинці чи “благодійники”?

900 чоловіків віком від 25 до 47 втекли з країни — і це тільки верхівка айсберга. Як дізнався журналіст Михайло Ткач, в одній лише Волинській області чиновникам вдалося налагодити злочинну схему з вивезення за кордон ухилянтів. А вона дуже проста — створюємо благодійний фонд, подаємо бажаючих виїхати до системи “Шлях”, а далі все за напрацьованою схемою.

Очолює благодійний-схематоз уже колишній заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гупало. Саме його благодійна організація з кричущою назвою “Віримо в Україну”, за даними журналістів, вивозила чоловіків “пачками” за кордон. Брали за це кругленьку суму — 7 тисяч доларів США. До речі, Гупало від 10 січня перебуває під слідством.

“Заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Юрій Гупало, якого нещодавно звільнили з посади, вказав у декларації за 2022 рік чотири квартири, три будинки, оздоровчий комплекс, мотель, магазин, кілька автівок та щонайменше 8,7 мільйона гривень заощаджень. Разом з тим сім’я бізнесмена, високопосадовця і благодійника скористалася нагодою отримати 13 тисяч гривень фінансової допомоги від Кабміну за програмою «єПідтримка»”, — йдеться у повідомленні “Волинь#infa”.

Благодійники працюють для ухилянтів?

За даними журналістів, “Віримо в Україну” за два роки війни внесла в систему “Шлях” аж 1,5 тисячі чоловіків призовного віку. Серед клієнтів Гупала і представники київського бомонду, зокрема скандальні персонажі. Наприклад ексдиректор “Укрексімбанку” Євген Мецгер, який ще у жовтні 2021 відзначився нападом на журналістів проєкту “Схеми”. За даними Михайла Ткача, впродовж війни Мецгера до системи “Шлях” “благодійники” додавали аж 5 разів.

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Журналісти вирішили розпитати деталі у самого Мецгера, який тепер очолює “УкрФінЖитло”. Нагадаємо, ця компанія реалізовує державні програми доступного іпотечного кредитування для населення. Так от Мецгер запевняє, що виїжджав дійсно в цілях благодійних — привіз корисний вантаж для прикордонників. А от як називається благодійна організація, яка допомогла йому з виїздом, він не пригадує.

“Точно я не пам’ятаю, бо це не було, як то кажуть, важливо. Були, умовно, точки в яких можна було зібрати гуманітарну допомогу, можна було її привезти. Дійсно гуманітарний фонд допомагав у цьому. Мій знайомий адміністрував цей процес. Тому я просто їхав, купував щось чи організовував виїзд автомобілю вантажному… Основні, як то кажуть, реципієнти цього груза були прикордонники — наш держшпиталь прикордонників, який в Києві, дитячий будинок в Южноукраїнську, і ще ми з друзями допомагаємо ГУРу”, — каже Мецгер.

VIP-фонд

За словами Мецгера, гроші за виїзд він не платив. Якщо вірити його словам, то очільника фонду Гупала він не знає, а як дізнався про луцький фонд з Києва, також не пам’ятає.

Але “Віримо в Україну” — вкрай популярний серед відомих людей та можновладців зі столиці. Благодійний фонд з Волині вносив у систему “Шлях” і футболістів київського Динамо, їх тренера і легенду спорту Олександра Шовковського, а також айтішників, кухарів, колишніх прокурорів, митників, суддів, а також сина відомого регіонала Валентина Ландика. Як вони дізналися про благодійників з Луцька і чому фонд настільки популярний серед впливових киян, невідомо. Причини виїзду за кордон багатьох із цих людей також невідомі, але зауважимо, що багато хто виїжджав тимчасово.

Але зацікавили журналістів два волонтери 2002 і 1995 року народження. Брати Станіслав і Владислав Вацаки — сини народного депутата Геннадія Вацака. Кажуть, хлопці виїжджали за кордон на Бентлі і Ламборгіні. Очільник VIP-фонду Юрій Гупало слухавку жодного разу не взяв.

Один кращий за іншого

Але це, як то кажуть, вершки, що на поверхні. У схемі з “вивозу” людей подалі від війни, за даними “Української правди”, брали участь інші фонди: “Добра справа”, “Подих милосердя”, “Разом у майбутнє”, “Відчуй тепло”, “Велике серце України”, “Незламність і відвага”, “Серця патріотів”, “Промінь надії” і як іронізують самі журналісти, благодійний фонд “Повернусь додому”. Як ви розумієте, додому повернулися далеко не всі.



За даними місцевих ЗМІ, яскраво вирізняється серед інших ще фонд — “Волинський актив молоді”. З 2022 року благодійники допомогли з виїздом 1064 чоловікам, кілька десятків з них не повернулись. Засновником фонду колись був народний депутат України зі “Слуги народу” Валерій Стернійчук. Наразі у фонді головує його колишній помічник Андрій Костенко. Свою причетність до фонду депутат відкридає і запевняє, що як тільки про нього полилися чутки, він одразу усно звернувся до СБУ, щоб ті взялися за цю справу. Але віз і нині там.

Хто за це відповість?

Факти, що навели журналісти, реально вражають, зокрема масштабами. Прикро бачити, як люди, що користуються високим статусом волонтера і благодійника, можуть виявитися звичайними злочинцями, які винайшли та прикіпіли до нового схематозу. Сподіваємось, правоохоронці не оминуть ці випадки і розберуться з ними, а винні, якщо такі є, понесуть відповідальність.



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