Подробиці мирного плану та вибори в Україні: що розповів Зеленський журналістам

Володимир Зеленський / © Associated Press

У четвер, 11 грудня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з журналістами, на якій глава держави детально розповів про переговори щодо мирної угоди, можливі кадрові призначення в органах влади та проведення виборів в Україні.

ТСН.ua зібрав усе найважливіше, що озвучив глава держави на цій зустрічі.

Про нового керівника ОП

Володимир Зеленський повідомив, що провів консультації щодо призначення нового керівника Офісу президента після звільнення Андрія Єрмака, але не вважає це питання сьогодні пріоритетним.

«Я здивований, що саме це питання стало одним із найбільш актуальних. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки», — заявив він.

Зеленський зазначив, що наразі зарано обговорювати призначення головою ОП когось із кандидатів, які займають посади в уряді, оскільки спершу потрібно призначити когось на вакантні посади міністра енергетики та міністра юстиції.

«Вони фахові люди, і можуть підійти на посаду керівника Офісу — але я боюсь, що на їх місце будуть тижнями шукати кандидатури так само, як на міністерство енергетики та міністерство юстиції. Я не хочу зруйнувати Кабінет міністрів», — пояснив президент.

Про зміни в керівництві областей

Президент Зеленський повідомив, що очікує на пропозиції щодо зміни керівників обласних адміністрацій, але наразі не отримав відповідного списку.

«Мені повинні показати список тих, до кого є ті чи інші питання. Треба, щоб в одній колонці був список цих прізвищ, а в іншій, бажано, — хто прийде на заміну. В цей момент без деяких керівників буде непросто, особливо у прифронтових областях», — наголосив він.

Зеленський додав, що до створення такого списку залучені премʼєр-міністерка, віце-премʼєр з відновлення, профільний заступник керівника Офісу та СБУ.

Про вибори в Україні

Володимир Зеленський прокоментував вимогу президента США Дональда Трампа провести вибори в Україні.

За його словами, найголовніше — щоб вибори прийшли легітимно.

«Якщо можливо з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати», — запевнив президент.

Зеленський уточнив, що він попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

«Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів — я відреагував, і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство», — сказав він.

Про дедлайн США щодо мирної угоди

Президент Зеленський наголосив, що США прагнуть максимально швидко закінчити війну в Україні, проте умовних дедлайнів не було. За його словами, ймовірно, Дональд Трамп хотів би мати «повне розуміння» щодо фінальної угоди до Різдва.

«Якихось конкретних ультимативних рамок, дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше — це факт. США хочуть швидше закінчити — ми це чуємо від них. Я думаю, що вони дійсно хотіли, а може хочуть до Різдва мати повне розуміння, де ми з цією угодою», — сказав він.

Про територіальні питання у мирному плані

Зеленський заявив, що пропозиції США щодо Донеччини, які фактично відображають позицію Росії, не відповідають інтересам України.

За словами президента, американська сторона моделює варіант, у якому українські війська залишають частину території Донеччини, а російські — не заходять на неї. Фактично йдеться про створення «вільної економічної зони» або демілітаризованої території з невизначеним управлінням.

Зеленський наголосив, що у такому підході відсутній принцип паритету: якщо Україна відводить свої сили, Росія повинна робити те саме на аналогічну відстань.

«Що завадить російським військам просунутися далі або зайти в цю зону під виглядом цивільних? Це все дуже серйозні питання», — зазначив він.

Президент додав, що рішення щодо можливих територіальних компромісів не може ухвалити одна людина.

«На це питання має відповідати народ України — у форматі виборів або референдуму», — вважає він.

Про Запорізьку АЕС

Президент Зеленський повідомив, що питання управління, запуску та подальшого менеджменту ЗАЕС поки що обговорюються і остаточно не визначені.

«Росіяни хочуть залишати собі станцію. Ми проти цього і попередили, що у такому разі станція не працюватиме», — зазначив він.

За його словами, американська сторона пропонує спільний формат управління станцією.

«Якщо американці зможуть забрати станцію під свій контроль та демілітаризувати зону, тоді Україна отримає доступ до станції. В іншому випадку — це наше, а росіяни вважають, що станція залишиться їхньою», — пояснив президент суть суперечності.

Про вступ у НАТО

Зеленський підтвердив, що Сполучені Штати не мають наміру підтримувати вступ України до Північноатлантичного альянсу.

«США не хочуть нас бачити в НАТО. І вони про це говорять відкрито. Це не чиїсь здогадки. Сьогоднішні США, і вчорашні теж. Нам не давали запрошення в НАТО раніше, не давали конкретики раніше, і ця позиція не змінилася. Це послідовна позиція Сполучених Штатів», — констатував президент.

Про загрозу зриву переговорів Росією

Президент Зеленський не виключає, що Росія в останній момент може вийти із переговорів про мир.

За його словами, Росія не демонструє щирого бажання закінчити війну. Зеленський припустив, що Москва бере участь у переговорах через серйозні економічні проблеми в РФ та острах перед новою адміністрацією США.

«Я вважаю, що в них є серйозні економічні проблеми… їм потрібна, на мій погляд, пауза. Буде ще складніше, якщо вони скажуть президенту Трампу, що вони не хочуть закінчувати війну. Президент Трамп буде йти далі, посилювати тиск. І вони не хочуть цього», — сказав Зеленський.

Про російську пропаганду під час переговорів

Президент Зеленський вважає, що російські пропагандистські вкиди спотворюють бачення західних партнерів про ситуацію на полі бою.

За його словами, росіяни працюють інформаційно сильніше і розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності.

«Я вважаю, що найголовніше — більше працювати військовим на своєму рівні один з одним. Я постійно це підкреслюю нашим військовим — вони повинні щодня працювати з американцями. Щодня розмовляти, щодня говорити, щодня брифінгувати, щодня давати реальну інформацію», — зазначив він.

Зеленський додав, що час знову дає підтвердження Америці та іншим партнерам, що російські заяви не відповідають дійсності, а Україна може значно більше, ніж хтось розраховував.

Про чисельність ЗСУ після війни

Зеленський запевнив, що чисельність Збройних сил України у межах можливої мирної угоди відповідає реальній кількості військових у нинішній українській армії.

При цьому глава держави наголосив, що раніше фігурували зовсім інші цифри в різних документах, які передбачали завершення війни.

«Пам’ятаєте, у 2022 році [росіяни] хотіли обмеження [чисельності ЗСУ] в 40 чи 50 тисяч?» — нагадав він.

За словами Зеленського, відповідний пункт мирного плану передбачає «реальну чисельність сьогоднішньої армії» — 800 тисяч військових.

Про статус російської мови та Московського патріархату

Президент Зеленський повідомив, що статусу російської мови та прав УПЦ Московського патріархату буде визначено відповідно до міжнародного права.

«У нас в проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства — до тих норм, які є базовими для Євросоюзу», — пояснив президент.

Коли може закінчитися війна

Володимир Зеленський не виключив, що війна може завершитися наступного року. Однак наголосив, що держава повинна мати значні запаси озброєння на складах як гарантію безпеки на майбутнє.

Зеленський підтвердив, що Україна продовжує роботу в рамках програми PURL — ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва. Очікують на пакети допомоги на суму $15-16 мільярдів на наступний рік.

«Сподіваємося, що війна закінчиться, але в будь-якому випадку нам потрібна ця програма, і нам потрібна ця зброя, щоб просто вона була на складах, щоб це підтримувало гарантування безпеки, бо ніхто не знає, що буде післязавтра. Ось чому ми працюємо над цією програмою», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у суботу, 13 грудня, в Парижі очікується зустріч високопоставлених американських чиновників з представниками України, Франції, Німеччини та Великобританії. Основною темою обговорення стане мирний план президента США Дональда Трампа.