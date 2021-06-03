Подруга спадкоємця британського мільйонера під час гри застрелила поліцейського

Припускають, що між ними могли бути стосунки.

В сонячному карибському Белізі на березі моря застрелили поліцейського Генрі Джемотта. Підозрювану знайшли на місці убивства, на її одязі та руках була кров. Заарештована білявка - Джасмін Гартін, подруга сина британського мільйонера, та мати його дітей.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.12.00.

Рідкісний кадр облітає світову пресу: подруга мільйонера за ґратами в тісній бетонній камері. Тут Джасмін Гартін провела вже кілька днів - вперше в житті у такій скруті. В її сумці знайшли кокаїн, однак у споживанні наркотиків жінку поки що не звинувачують. Майже повністю англомовний Беліз - колишня колонія Великої Британії. А батько чоловіка Джасмін - лорд Ашкрофт - не остання людина в консервативній партії Великої Британії.

«Її знайшли в крові на пірсі, кров була на руках і на одязі. В воді поруч із пірсом - поліція побачила тіло Джеммота, з діркою від вогнепального поранення за правим вухом», - розповідає комісар поліції Беліза Честер Вільямс.

Острів сповнений чуток. В поліцейській дільниці кажуть, з роботи того вечора 42-річний Джеммот ішов щасливий, як ніколи. Сказав, що на побачення і радше помре, ніж видасть ім’я дами.

«Це мало вигляд... особистий. Це не схоже на напад на правоохоронця. Але слідство триває», - додають в поліції.

Він був хорошим поліцейським, в один голос тепер твердять колеги та друзі, мав дружину і п’ятьох дочок.

Новини світу: у карибському Белізі на березі моря застрелили поліцейського

Джасмін Гартін твердить, вона застрелила копа випадково, віддаючи йому зброю. Є версія, що вони пили на березі і грали в "правду чи виклик", так пістолет і потрапив до рук дівчини. За словами очевидців, на пірсі вони спілкувалися годину. Загиблий знав Джасмін і до того, він навіть жив у їхньому готелі, чого не дозволяла його зарплатня. «Можу лише зазначити: ніхто, так би мовити, "згори" мені не телефонував і не спрямовував слідство у той чи інший бік», - переконує комісар.

Готелі Беліза вщент забиті британськими та американськими журналістами, готовими шукати будь-який слід.

Під заставу Джасмін поки що не відпустили, бояться, що вона негайно втече.

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