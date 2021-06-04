Подружжя в Миколаївській області створило притулок для тварин, які постраждали від людської жорстокості

Зараз своїм підопічним шукають дбайливих господарів.

Понад півсотні собак та котів і навіть один єнот - притулок для тварин просто у себе вдома облаштувало подружжя на Миколаївщині. Прихистили чотирилапих, що постраждали від людської жорстокості. Тварин підбирають на вулиці, лікують та дають нове життя. І, звісно ж, шукають їм нові родини.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Пара розповідає, що почалося все із одного кота - Семена Марковича. Його скаліченого і знесиленого 9 років тому подружжя знайшло в кущах і виходили. Відтоді через руки Ольги та її чоловіка Юрія пройшли сотні скалічених душ. «Це просто поклик душі і серця. Щоразу говориш, що все досить, вже лише ця тварина і стоп, а потім бачиш нову скалічену мордаху», - каже власниця притулку.

Ольга – далекобійниця. Юрій – нейрохірург. Майже всі зароблені гроші йдуть на будівництво вольєрів, ліки та їжу для плеканців. Усі тварини тут із фізичними або психічними травмами. Собака Кіра – одна з найтяжчих. «Вона боїться, що заберуть, що знову бити почнуть», - розповідають доглядальники.

Над Кірою познущалася п’яна компанія. А Ольга та Юрій собаку виходили.

Зараз тут понад 30 собак, які потрапили сюди скалічені і деякі присмерті. Три собаки з переламаним хребтом. Дві сліпі, бо їм проламали череп. Решту Ольга та Юрій підняли на ноги. Готові їх віддати в добрі дбайливі руки.

Новини України: подружжя з Миколаївської області прихистило єнота, який постраждав від жорстокості

У подружжя ще 20 урятованих котів і навіть єнот, якого забрали із контактного зоопарку. Тварину там планували віддати мисливцям для дресирування собак. отруїла - ето сплановане вбивство. Ось ми ету красу врятували. «Стравлення - це сплановане вбивство. Ось ми цю красу врятували», - каже Юрій.

У планах у подружжя облаштування зимових вольєрів та операційної. Утім, грошей у подружжя нині обмаль. Через перенесений коронавірусу Ольга стала інвалідом і більше не може працювати. Тож, кожен зараз може долучитися до доброї справи й допомогти притулку.

Допомогти притулку можна за реквізитами: ПриватБанк 4731 2196 1230 5031 Волкова Ольга

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