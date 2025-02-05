Подружжя згоріло живцем у власній квартирі: волонтер розповів про трагедію у Херсоні

Літня пара згоріла живцем в своїй квартирі в Херсоні. Пожежа спалахнула внаслідок влучання російської ракети в житловий багатоповерховий будинок.

Про це розповів місцевий волонтер Віктор в ексклюзивному репортажі журналістки TSN.ua Аліни Туришин та Вікторії Гнатюк.

“У цьому будинку перебували бабуся і дідусь. Влучила ракета і заблокувала двері з того боку. І бабуся з дідусем не змогли вийти. Вони згоріли заживо. Ось такі реалії. Це було після звільнення, на другий місяць після звільнення Херсона”, – каже Віктор.

Волонтер з Херсона Віктор / Скриншот із відео

Зараз у Херсоні також постійно тривають ворожі обстріли, розповідає волонтер.

“Вони не захищають нас, вони нас знищують. І щоб там не говорили що, “ми прийшли вас визволяти”. Від кого? Від себе? Мені хочеться спитати, від кого ви мене визволяєте? Я собі спокійно жив, працював робив все, щоб у дітей все було, щоб Україна була сильніша. Мене не треба визволяти”, – розповів Віктор.

Нагадаємо, волонтер шокував історією, як у Херсоні чоловік шість місяців сидів на прив'язі.

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