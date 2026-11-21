Лелека Бузя / © ТСН

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Лелеку Бузю 15 років тому після нещасного випадку виходила родина Бакурових із Батурина. Відтоді через травму крила птах не літає і живе у своїх людей на повному пансіоні.

Через що подружжя часом трошки сердиться на свого пернатого підопічного і чому ніколи нікому його не віддасть — у гостях у цієї незвичайної сім’ї побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

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Нещасливе кохання лелеки: як інстинкти виявилися сильнішими за почуття

Не щастить Бузі і в особистому житті. Подружжя розповідає, що кілька років тому вони забрали до себе та виходили самичку лелеки, яка випала з гнізда неподалік. Бузя залицявся, вона відповідала взаємністю. Але інстинкти виявилися сильнішими за почуття.

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«Уже всі чорногузи полетіли, а вона оце сюди прилетить на горище, стане, стоїть і стоїть, і стоїть… Полетіла. Ну, кажуть: діду, все, полетіла, нема. Вранці встають — стоїть на горищі. Вона довго — вже тоді всі повідлітали — довго, і тоді вже таки вона й полетіла», — кажуть власники птаха.

«Ні за скільки не віддам»: життя на повному пансіоні та сімейний портрет

Водночас подружжя зізнається: свого життя без птаха вже не уявляє.

А доньки Бакурових навіть подарунок зробили батькам — сімейний портрет. Тепер він висить на почесному місці — у Юрія Яковича над ліжком.

Найбільше 77-річні Юрій Якович та Віра Степанівна мріють дочекатися закінчення війни. І щоб здоров’я не підвело — бо хто ж тоді доглядатиме за їхнім любим Бузею?

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Віра Степанівна, господиня: «Бо чорногузи живуть по 25 років, а він тільки 15 років живе. Тоді 10 років треба жити нам. Бо на кого ж ми його залишимо тоді, ви подумайте? Мені шкода буде його».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Жах у Львові та Києві після атаки! | ТСН 18:00 20 листопада

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