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Подружжя пенсіонерів із Батурина 15 років виходжує лелеку Бузю та не уявляє без нього життя — відео
Подружжя пенсіонерів із Батурина вже 15 років тримає на повному пансіоні врятованого лелеку Бузю, який не може літати через травму крила. Зворушлива історія про любов, нещасливе залицяння та мрію прожити ще 10 років заради птаха.
Лелеку Бузю 15 років тому після нещасного випадку виходила родина Бакурових із Батурина. Відтоді через травму крила птах не літає і живе у своїх людей на повному пансіоні.
Через що подружжя часом трошки сердиться на свого пернатого підопічного і чому ніколи нікому його не віддасть — у гостях у цієї незвичайної сім’ї побувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.
Нещасливе кохання лелеки: як інстинкти виявилися сильнішими за почуття
Не щастить Бузі і в особистому житті. Подружжя розповідає, що кілька років тому вони забрали до себе та виходили самичку лелеки, яка випала з гнізда неподалік. Бузя залицявся, вона відповідала взаємністю. Але інстинкти виявилися сильнішими за почуття.
«Уже всі чорногузи полетіли, а вона оце сюди прилетить на горище, стане, стоїть і стоїть, і стоїть… Полетіла. Ну, кажуть: діду, все, полетіла, нема. Вранці встають — стоїть на горищі. Вона довго — вже тоді всі повідлітали — довго, і тоді вже таки вона й полетіла», — кажуть власники птаха.
«Ні за скільки не віддам»: життя на повному пансіоні та сімейний портрет
Водночас подружжя зізнається: свого життя без птаха вже не уявляє.
А доньки Бакурових навіть подарунок зробили батькам — сімейний портрет. Тепер він висить на почесному місці — у Юрія Яковича над ліжком.
Найбільше 77-річні Юрій Якович та Віра Степанівна мріють дочекатися закінчення війни. І щоб здоров’я не підвело — бо хто ж тоді доглядатиме за їхнім любим Бузею?
Віра Степанівна, господиня: «Бо чорногузи живуть по 25 років, а він тільки 15 років живе. Тоді 10 років треба жити нам. Бо на кого ж ми його залишимо тоді, ви подумайте? Мені шкода буде його».
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