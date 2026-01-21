Подружжя згоріло в машині, будинки перетворилися на згарища: Росія масовано атакувала один із обласних центрів

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Троє загиблих та двоє поранених — такі наслідки чергового акту російського терору в Запоріжжі. Напередодні ввечері окупанти запустили по місту близько десяти дронів-камікадзе. Один із них вгатив прямо по приватному сектору, забравши життя людей, які просто намагалися дістатися дому.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці прильоту.

Трагедія в приватному секторі

Близько 18:00 росіяни спрямували на Запоріжжя рої безпілотників типу «Герань-2» та «Шахед». Хоча сили ППО відпрацювали по більшості цілей, один із дронів долетів до житлових будинків. Вибух був такої сили, що близько десяти осель понівечено вщент, а три автомобілі згоріли миттєво.

Найстрашніше сталося в одній із автівок — там заживо згоріло подружжя. Ще однією жертвою став 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував біля іншої машини: уламки російського залізяччя вбили його на місці.

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Я зараз знаходжуся біля місця, де впав ворожий "Шахед". Комунальники досі розбирають завали та згортають будівельне сміття, яке ще вчора було чиїмось домом».

«Холодно і все»: люди лишилися без даху в мороз

Місцеві мешканці, які вціліли, зараз намагаються хоч якось закрити діри в стінах, адже на вулиці лютують морози.

Місцевий мешканець: «Ось цей бік — весь дах побитий, на веранді всі вікна вибиті. Вчора вночі забили чим могли. Холодно і все».

Для багатьох ранок став часом важких новин. Родичі з’їжджалися до потрощеного кварталу, аби знайти своїх близьких.

Місцева мешканка: «Горів сусідський будинок навпроти. У мене тут живе дідусь, і я не могла додзвонитися до нього. Я йому телефоную, він не бере слухавку. Я дуже сильно засмутилась, чула, що люди загинули... Приїхали зранку — всі вікна вибиті, він мерзне, опалення немає. Приїхали дізнатись, чим допомогти».

Удари по інфраструктурі та повторна атака

Крім житлових будинків, ще один дрон-камікадзе влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Це спричинило миттєве знеструмлення — без електрики залишилися понад 1500 абонентів.

Терор не припинився і вранці. Вже о 6:00 окупанти повторно атакували місто. Знову постраждали приватні будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, під час ранкового нальоту минулося без постраждалих, проте масштаби руйнувань продовжують фіксувати.

