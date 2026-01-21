ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Подружжя згоріло в машині, будинки перетворилися на згарища: Росія масовано атакувала один із обласних центрів

Росія масовано атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе. Є влучання у приватний сектор та об'єкт інфраструктури/

Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ТСН

Троє загиблих та двоє поранених — такі наслідки чергового акту російського терору в Запоріжжі. Напередодні ввечері окупанти запустили по місту близько десяти дронів-камікадзе. Один із них вгатив прямо по приватному сектору, забравши життя людей, які просто намагалися дістатися дому.

Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на місці прильоту.

Трагедія в приватному секторі

Близько 18:00 росіяни спрямували на Запоріжжя рої безпілотників типу «Герань-2» та «Шахед». Хоча сили ППО відпрацювали по більшості цілей, один із дронів долетів до житлових будинків. Вибух був такої сили, що близько десяти осель понівечено вщент, а три автомобілі згоріли миттєво.

Найстрашніше сталося в одній із автівок — там заживо згоріло подружжя. Ще однією жертвою став 57-річний чоловік, який у момент атаки перебував біля іншої машини: уламки російського залізяччя вбили його на місці.

Дар’я Назарова, кореспондентка ТСН: «Я зараз знаходжуся біля місця, де впав ворожий "Шахед". Комунальники досі розбирають завали та згортають будівельне сміття, яке ще вчора було чиїмось домом».

«Холодно і все»: люди лишилися без даху в мороз

Місцеві мешканці, які вціліли, зараз намагаються хоч якось закрити діри в стінах, адже на вулиці лютують морози.

Місцевий мешканець: «Ось цей бік — весь дах побитий, на веранді всі вікна вибиті. Вчора вночі забили чим могли. Холодно і все».

Для багатьох ранок став часом важких новин. Родичі з’їжджалися до потрощеного кварталу, аби знайти своїх близьких.

Місцева мешканка: «Горів сусідський будинок навпроти. У мене тут живе дідусь, і я не могла додзвонитися до нього. Я йому телефоную, він не бере слухавку. Я дуже сильно засмутилась, чула, що люди загинули... Приїхали зранку — всі вікна вибиті, він мерзне, опалення немає. Приїхали дізнатись, чим допомогти».

Удари по інфраструктурі та повторна атака

Крім житлових будинків, ще один дрон-камікадзе влучив в об’єкт критичної інфраструктури. Це спричинило миттєве знеструмлення — без електрики залишилися понад 1500 абонентів.

Терор не припинився і вранці. Вже о 6:00 окупанти повторно атакували місто. Знову постраждали приватні будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, під час ранкового нальоту минулося без постраждалих, проте масштаби руйнувань продовжують фіксувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 09:00 новини 21 січня. Наліт шахедів на Запоріжжя! Трамп не може дістатися Давосу!

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie