Подумали про бомбу: мешканці будинку, де стався напад на косметологічний центр, розповіли про подію

Подумали про бомбу: мешканці будинку, де стався напад на косметологічний центр, розповіли про подію

На займання скерували одразу три пожежні авто, бо салон розташований в житловому будинку

Через зухвалий напад на центр медичної косметології у Львові правоохоронці розшукують двох чоловіків. Вони напередодні увечері увірвалися до приміщення в середмісті, розпорошили газовий балончик, повалили працівниць на підлогу, а потім ще й підпалили салон.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Усе сталося за пів години до закриття, клієнтів уже не було. У приміщення забігло двоє у медичних масках, вимкнути світло, розпилили газовий балончик, працівниць повалили на підлогу. Зі слів постраждалих нападники забрали цінні речі, зокрема мобільні телефони. Тікаючи грабіжники кинули запалювальну суміш, яка спричинила пожежу і сильне задимлення. До прибуття рятувальників працівниці і свідки намагалися загасити вогонь вогнегасниками, зупиняли авто і просили про допомогу.

«На момент прибуття майже на виході знаходилася одна з працівників даного приміщення відповідно наші працівники допомогли вийти їй на свіже повітря, де далі її оглянули медичні працівники. Площа горіння склала близько 20 метрів квадратних, горіли речі, які були в самому приміщенні та медичне обладнання», - зазначив речник ГУ ДСНС Львівщини Віталій Туровцев.

На займання скерували одразу три пожежні авто, бо салон розташований в житловому будинку, тож могла бути загроза для мешканців. Люди кажуть добряче перелякалися, бо бачили густий дим і достеменно не знали, що сталося. «Чула, шо гримнуло щось, а що не знаю і скло полетіло. Дим був, поліція була, пожежна була, все було», - каже мешканка будинку.

«Зараз такі неспокійні часи і про бомбу подумали. Налякалися, бо не зрозуміли, нам нічого не повідомили», - зазначає мешканка будинку.

В екстреній допомозі повідомили ТСН, що в однієї з жінок були різані рани руки, в іншої гостра реакція на стрес, але від госпіталізації вони відмовилися.

Сьогодні очевидно, щоб оцінити збитки до салону приходило керівництво, але спілкуватися з журналістами вони не захотіли. Мовляв всі питання до поліції, але і там не багатослівні. Кажуть, провадження відкрили за фактом хуліганства. Більше подробиць не розповідають, мовляв, спілкуються зі свідками і переглядають відео з камер спостереження.