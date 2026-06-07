Подвійне приниження Путіна: атака на Санкт-Петербург і дипломатичний виклик Зеленського

Володимир Путін / © ТСН

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Минулого тижня президент РФ Володимир Путін двічі опинився у ситуації політичного та іміджевого приниження — спершу через атаку українських дронів на Санкт-Петербург під час важливого для Кремля економічного форуму, а згодом через необхідність публічно реагувати на відкритий лист президента України Володимира Зеленського.

Про це йшлося у сюжеті Анни Брикової в ТСН.Тиждень.

Президент України звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому заявив, що Київ не прагне вічної війни та пропонує відкрите обговорення шляхів завершення бойових дій.

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«26 років вашої влади повністю змінили порядок денний у відносинах між Україною та Росією. Від обговорень товарообігу та інших цивільних питань наші народи перейшли до тематики виключно влучань і втрат», — йдеться у зверненні.

Зеленський наголосив, що війна дедалі більше виснажує саму Росію.

«Зараз ми всі бачимо, що це нарешті перестає влаштовувати росіян… Їм не подобаються наші дрони й ракети. Їм не подобається дефіцит бензину та постійне зростання цін… Їм не подобається ваш намір влаштувати другу хвилю мобілізації…» — написав він.

У листі також зазначається, що очікування Кремля щодо внутрішньої нестабільності в Україні не справдилися.

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«Ви сподівалися на внутрішню смуту в Україні, але це проти вас — збунтувалися ваші ж військові формування… І це зараз на вас дивляться з очевидною втомою ваші ж урядовці, бізнесмени та пропагандисти. Світ це бачить», — заявив Зеленський.

Пропозиція переговорів

Президент України запропонував Путіну особисту зустріч на нейтральній території — у Швейцарії, Туреччині або країнах Близького Сходу. Також Київ висловив готовність до участі європейських партнерів у переговорах, припинення вогню на час діалогу та обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

«Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання… Україна готова припинити вогонь повністю — для часу, коли триватимуть перемовини. Україна готова до обміну військовополоненими за принципом „всіх на всіх“», — йдеться у зверненні.

Попередження Кремлю

Зеленський наголосив, що Україна продовжить боротьбу, однак і для російського керівництва наслідки війни ставатимуть дедалі відчутнішими.

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«Україна продовжить боротися за своє існування… Але й вам доведеться значно більше боротися за ваше існування — не Росії, а ваше особисте», — заявив президент.

Реакція Путіна та дипломатичний ефект

Президент РФ Володимир Путін фактично відмовився від ідеї переговорів, заявивши про відсутність сенсу зустрічатися із Зеленським.

За оцінками українських посадовців, це позбавляє Москву можливості стверджувати, що саме Україна блокує мирний процес.

У Києві наголошують, що звернення Зеленського має кілька адресатів — від російського суспільства до західних партнерів. Серед іншого, документ сприймається як сигнал про активну роль України у формуванні переговорного порядку денного.

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Не випадково копії відкритого листа були передані дипломатичними каналами до ООН, ОБСЄ та Ради Європи.

Також відомо, що ідею двосторонніх переговорів підтримав Дональд Трамп, а представники його команди заявляють про неможливість досягнення Росією військових цілей.

У цьому контексті особливо разючою стала зміна риторики диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, який заявив про небажання білорусів «йти воювати за чужу волю в Україну» і бути там «м’ясним фаршем»

Очевидно, наслідки цієї «кінетично-інформаційної операції» для господаря Кремля ще проявляться, а реакція міжнародних гравців може вплинути на подальшу динаміку переговорного процесу.

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Нагадаємо, як писали раніше британські та американські видання, відмова Володимира Путіна від особистих переговорів із Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом. Уже наступного дня після того, як російський лідер відкинув пропозицію зустрічі, українські безпілотники здійснили одну з наймасштабніших атак на Санкт-Петербург — рідне місто Путіна та символічний центр його політичної кар’єри.

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