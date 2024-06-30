Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Подвійне самогубство у Києві: у поліції повідомили перші деталі смерті дітей

Подвійне самогубство у Києві: у поліції повідомили перші деталі смерті дітей

Поліція розслідує самогубство дітей

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії.

У Києві стався трагічний випадок. Двоє підлітків - хлопець та дівчина - загинули після падіння з висоти. 

У соціальних мережах пишуть, що вони впали з висоти 16-го поверху на вулиці Жилянській.

В поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію щодо загибелі дітей 2009 року народження.
"Загиблі – хлопець і дівчина. Вони 2009 року народження. Подія сталася вчора у пізній вечірній час. Розпочато кримінальне провадження за статтей 115 з позначкою "самогубство", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

У відомстві додали, що правоохоронці встановлюють всі обставини події. Доки триває слідство - у поліції деталей не розголошують. 

Також невідома причина вчинку дітей і чи залишили вони посмертні записки.

Нагадаємо, у Києві від початку жовтня сталося серія загадкових смертей, зокрема самогубств неповнолітніх дітей. Більше про це читайте у новині.

У Києві жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна

У Києві жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація