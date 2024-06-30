Подвійне самогубство у Києві: у поліції повідомили перші деталі смерті дітей

У Києві стався трагічний випадок. Двоє підлітків - хлопець та дівчина - загинули після падіння з висоти.

У соціальних мережах пишуть, що вони впали з висоти 16-го поверху на вулиці Жилянській.

В поліції Києва ТСН.ua підтвердили інформацію щодо загибелі дітей 2009 року народження.

"Загиблі – хлопець і дівчина. Вони 2009 року народження. Подія сталася вчора у пізній вечірній час. Розпочато кримінальне провадження за статтей 115 з позначкою "самогубство", - повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

У відомстві додали, що правоохоронці встановлюють всі обставини події. Доки триває слідство - у поліції деталей не розголошують.

Також невідома причина вчинку дітей і чи залишили вони посмертні записки.

Нагадаємо, у Києві від початку жовтня сталося серія загадкових смертей, зокрема самогубств неповнолітніх дітей. Більше про це читайте у новині.

У Києві жінка вчинила самогубство, вистрибнувши з вікна

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