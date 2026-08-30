Подвійні стипендії, зарплати до 30 тисяч та прощення СЗЧ: головні зміни від 1 вересня

На українців чекає низка важливих змін від 1 вересня / © pexels.com

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З початком осені в Україні стартує новий навчальний рік із кардинальними змінами у фінансуванні освітян та харчуванні школярів. Крім того, урядовці суттєво оновили правила отримання грантів для підприємців та встановили дедлайн для військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

Про це йдеться у випуску ТСН.Тиждень.

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Освітні інновації та фінансове забезпечення

Новий навчальний рік триватиме до тридцятого червня наступного року, причому школи самостійно визначатимуть графік своїх канікул. Серед головних освітніх змін цієї осені журналісти виділяють такі:

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перший урок Міносвіти рекомендує присвятити темі «Мова гідності»;

у дитячих садочках стануть обов’язковими чотири з половиною години англійської мови на тиждень;

гарячі шкільні обіди будуть абсолютно безкоштовними для всіх без винятку учнів.

«Причому якщо раніше їдальні працювали на повну лише на прифронтових територіях, або для першачків, то зараз — для усіх учнів, а меню обіцяють різноманітним», — наголошують у сюжеті.

Важливою зміною стане другий етап підвищення заробітних плат для українських педагогів, яким додадуть двадцять відсотків до базового окладу. «Відтак, після вересневого перерахунку щомісячний дохід молодих вчителів становитиме 17 тисяч 700 гривень, а в освітян зі стажем і високою кваліфікацією зросте майже до 30 тисяч», — повідомляють автори матеріалу. Уряд обіцяє зробити саму систему виплат більш зрозумілою і прозорою, зберігаючи понад вісімдесят видів доплат за класне керівництво та престижність.

Здобувачів освіти також очікує фінансовий сюрприз, адже студентська стипендія зросте вдвічі. Учні коледжів та професійних ліцеїв отримуватимуть від двох з половиною до майже чотирьох тисяч гривень, тоді як мінімальна виплата для здобувачів вищої освіти стартуватиме від чотирьох тисяч. Найбільш обдарована молодь матиме чудову можливість отримувати до десяти тисяч гривень президентської стипендії щомісяця.

Військова амністія та гранти на бізнес

Двадцятого вересня спливає ключовий термін для військовослужбовців, які до дванадцятого червня самовільно залишили свої частини, але бажають повернутися на службу на особливих умовах. «Вікно можливостей не довге, тож, якщо ви дотепер в СЗЧ — обов’язково ним скористайтеся», — закликають у випуску новин. Для повернення до топових українських підрозділів із поновленням зарплати та речового забезпечення достатньо написати відповідний рапорт у застосунку «Армія+», після чого до процесу долучаться рекрутингові центри.

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Кардинальних змін зазнає і державна грантова програма «Власна справа», яку уряд відтепер розділив на напрями старту бізнесу та його масштабування. «На запуск власної справи тепер можна отримати до 500 тисяч гривень, а на розширення — до двох з половиною мільйонів», — розповідають у сюжеті. Окрім того, Кабмін значно пом’якшив вимоги щодо найму працівників, дозволивши на старті працювати самостійно, а подати заявку на отримання коштів чи спеціальних бонусів для ветеранів і молоді можна через портал «Дія».

Нагадаємо, школам радять змінити порядок дій 1 вересня через небезпеку ракетних ударів. Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала відмовитися від масових лінійок заради безпеки дітей та зосередитися на перевірці укриттів і проведенні безпекових інструктажів.

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