Подвійний ракетний удар росіян по Одесі: що відомо про наслідки і постраждалих — огляд

У п’ятницю, 15 березня, російські терористи завдали двох ракетних ударів по цивільних об’єктах в Одесі. Другий удар поранив медиків, які тільки-но приїхали рятувати постраждалих.

Про подробиці кривавого теракту російської армії та про свідчення очевидців розповів в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA Артем Зябкін.

Близько 11 години дня 15 березня в Одесі залунала повітряна тривога! За даними моніторингових пабліків, з району тимчасово окупованого Джанкоя в Криму вилетіла балістична ракета. Згодом пролунав гучний вибух, а потім і другий.

Ворог вгатив по цивільних

Російські окупанти знову вдарили по цивільних, а саме — в житловий будинок. За годину про страшну новину повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він заявив, що внаслідок ракетної атаки ворога є постраждалі і на місце виїхали медики та пожежники. І сталося страшне — ворог завдав ще одного удару, вже по рятувальниках.

“На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місці. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога”, — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Росія – країна-терорист

Один з медиків зафільмував перші хвилини після ворожого прильоту. Кадри, які згодом з’явились у Мережі, шокують — на вулиці трупи та калюжі крові, поранені.

Рятувальники підтвердили, що ворог завдав повторного удару саме по них. Серед вогнеборців є поранені.

Також читайте Росія змінила тактику атаки по Одесі: Кіпер попередив про небезпеку

“Сьогодні внаслідок російського ракетного удару по місту було пошкоджено цивільну інфраструктуру. На місці влучання виникла пожежа”, — йдеться в повідомленні ДСНС.

Рятувальники одразу прибули на місце удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно наніс ракетний удар, внаслідок якого загинув рятувальник.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи з ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

В Одесі є загиблі

На момент запису огляду було відомо, що російські удари по Одесі забрали життя 14 людей, майже 50 жителів міста поранено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Відреагував на удар і мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова виклав відео з лікарні, куди доправили поранених. Каже, всім їм надається належна допомога.

Одеська мерія закликає усіх небайдужих допомогти постраждалим від російської атаки. Лікарям потрібна кров, тож всі охочі допомогти врятувати життя одеситів можуть звернутися до найближчого пункту здачі крові.

Кривава тактика терористів

Росіяни застосували криваву тактику повторного удару. За словами військового експерта Олександра Коваленка, так роблять лише для того, щоб було якомога більше жертв. У випадку Росії — вбити більше безневинних українців.

“Принцип повторних ударів. Перший удар завдається з метою знищення цілі — об'єкта, групи об'єктів. Але повторний удар, з невеликою паузою, по тій самій локації завдається у разі наміру збільшити кількість жертв. Як серед поранених, так і серед служб, які надають їм першу допомогу. В іншому випадку, парні та більше удари завдаються практично одночасно.

З урахуванням того, що початкове завдання удару та наступні здійснювалися в Одесі по приватному сектору, тобто, заздалегідь було відомо, що жертвами стануть цивільні особи, яким надаватиметься допомога, наступний удар мав на меті виключно збільшення кількості жертв, як серед постраждалих, так і служб порятунку”, — йдеться в Telegram-каналі оглядача.

Страшні атаки на Одесу

На жаль, удари балістикою по Одесі стали дедалі частішими. 6 березня 2024 року рашисти вдарили по місту Іскандером, намагаючись дістати кортеж президента Зеленського.

Також росіяни постійно тероризують Одесу “Шахедами”. 2 березня влучанням одного з них було сильно пошкоджено житлову багатоповерхівку. Внаслідок удару загинули 12 людей, зокрема 5 дітей.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "РОСІЯ ДВІЧІ ВДАРИЛА БАЛІСТИКОЮ ПО ОДЕСІ: дуже багато загиблих і поранених!"

Нагадаємо, що російські окупанти готувалися до ракетного удару, якого завдали по Одесі вдень 15 березня. Росіяни завчасно готували атаку і зробили її подвійною.

Читайте також: