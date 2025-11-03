Пофарбований кіт у Львові майже «звільнив» лікарку та «привів» поліцію до її чоловіка: подробиці скандалу

У Львові виник скандал після того, як дитина лікарки розмалювала кошеня фломастерами / © ТСН

Стали відомі подробиці резонансної історії із розмальовуванням дитиною білого кота у Львові. Нагадаємо, після появи у соцмережах відео, на якому була зафільмована дитина дошкільного віку, яка фломастерами розфарбувала тварину та намагалася розмалювати домашньому улюбленцю, зокрема, і очі, низка зоозахисників і користувачів соцмереж висловили своє обурення знущанням над живою істотою та закликали поліцію негайно зупинити такі дії. Згодом з’ясувалося, що кота розмальовувала донька анестезіологині із Першого медичного об’єднання Львова, після чого сотні користувачів залишили коментарі про те, мовляв, як може бути таке, що над котом знущаються у родині людини, котра повинна рятувати, лікувати.

Звільнити лікарку поки не можуть

У коментарі для ТСН.ua речниця Першого медоб’єднання Львова Карина Швець підтвердила інформацію, яка з’явилась раніше про те, що подія із твариною сталася у родині їхньої співробітниці. Але при цьому підкреслила, що позиція медзакладу однозначна: неприйнятне ставлення до тварин суперечить цінностям їхньої установи.

Як з’ясував ТСН.ua, у Першому медичному об’єднанні Львова попередньо не виключають, що ця лікарка може бути звільнена.

«Ми бачили відео. Але зараз не можемо звільнити лікарку з нашої медичної установи, тому як її захищає закон — вона в декретній відпустці. Очевидно, що це не «замнеться». Ми не можемо приймати на роботу тих людей, у яких були такі прецеденти», — повідомила в коментарі для ТСН.ua Карина Швець.

До цього вона додала, що Перше медоб’єднання Львова не залишається осторонь.

«Ми прокоментували це і будемо слідкувати за тим, яку правову кваліфікацію надасть поліція (діям саме співробітниці лікарні — Ред.). Якщо б йшлось про лікарку, яка зараз фізично працювала, то ми б її відсторонили від виконання обов’язків», — повідомила нам Карина Швець.

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, зоозахисники, які звернулись із відповідною заявою до поліції, вимагають розглянути питання щодо вилучення тварини.

«Ми би хотіли, щоб тварина була вилучена», — повідомила нам керівниця відділу стратегічних ініціатив зоозахисної організації UAnimals Ольга Чевганюк.

Можуть покарати батька, який виклав відео знущання в Мережу

Своєю чергою, поліція Львівщини після проведення перевірки викладених у соцмережах фактів жорстокого поводження з котом, повідомила в коментарі для ТСН.ua, що чоловіку, який виклав відео у соцмережі (він є батьком дитини, яка розмалювала кошеня), згідно чинного законодавства, загрожує адміністративна відповідальність за декількома статтями.

«Для батька дитини, який поширив ці матеріали, передбачена адміністративна відповідальність. За статтями «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» та «Жорстоке поводження з тваринами», — повідомила нам речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко.

Якщо провина чоловіка буде доведена в суді, то йому загрожує штраф від 3400 та вилучення тварини. За словами Аліни Подрейко, наразі тварина перебуває у зоозахисників, подальшу долю кота вирішить суд.

Як пояснила дії дитини лікарка

Львівські медіа наводять і позицію лікарки, донька якої розмалювала кота. За даними місцевих ЗМІ, жінка вибачилася за поведінку доньок та зауважила, що вона засуджує такі дії, які були вчинені із твариною.

«Я ці дії теж засуджую, бо я їх не вчу так поводитися з тваринами. Я хочу щиро вибачитися за поведінку своїх доньок, я з ними провела виховну розмову. Якщо зоозахисні організації захочуть забрати котика, то я готова віддати його», — розповіла лікарка.