"Погана їжа, тортури та електрошокер": як росіяни знущаються над полоненими "азовцями"

Дружина українського снайпера розповіла, де та в яких умовах перебувають полонені "азовці".

Дружина українського снайпера Арсенія Федосюка та заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" Юлія розповіла, що більшість полонених "азовців" перебувають у російському Таганрозі, деякі – у Донецьку в СІЗО, в Горлівці і поодинокі "азовці" – в інших тюрмах Росії.

Про це вона повідомила в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

"Таганрог – це частина тюремної російської традиції. Це допити з побиттям, режим з побиттям. Вони сиділи на суворому режимі. Це неможливість розмовляти в камері, неможливість лягати на ліжко вдень, це дуже маленькі порції їжі – на грані виживання. Вони повертаються з Таганрога і виглядають як на фотографіях з Аушвіца. Це використання електрошокера під час допитів, побиття важкими трубами", - каже Юлія.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Що пережив чоловік-снайпер у полоні РФ, де зараз "Редіс" і як "судять" азовців? | ЮЛІЯ ФЕДОСЮК"

Вона також розповіла, що її чоловік Арсеній втратив здоров'я у російському полоні більше, ніж під час оборони Маріуполя.

"Мені дуже боляче, що ще 700 сімей чекають на своїх чоловіків. Умови, в яких вони перебувають в тому ж Таганрозі – це день за рік. Умови всюди погані – це дуже погана їжа, ізоляція, побиття, тортури. Інколи це додаткові знущання, коли відбувається щось гарне для України. Умовно, коли росіяни вийшли з Херсона, "азовці" це на собі відчули. Росіянам потрібно було відігратися на комусь беззахисному, хто не зможе відповісти їм", - розповіла Юлія Федосюк.

Заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" також зазначила, що полонених змушують там співати гімни РФ, слухати російську музику дуже гучно, на них спускають собак, їм постійно погрожують. Інколи "азовцям", яких обмінюють, навіть командирам, натякали, що це – страта.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов розповів, як військовий полон в Україні відрізняється від російського.

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