Погані новини для киян: метро знову закривають, а мости взагалі можуть розвалитися

Метро у Києві знову закривають? Ця гучна заява шокувала киян, які і так тривалий час мають незручності з пересуванням містом.

Яка станція столичної підземки має величезні проблеми та чому мости у Києві потребують негайного ремонту, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Метро знову закриють?

Близько 15 станцій київської підземки мають проблеми. Одну із них навіть можуть закрити, але про це воліють не говорити публічно. Таку гучну заяву зробив голова Спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті “Каштан. Інтервʼю”. Він зазначив, що найбільша загрозлива ситуація склалася на станції “Героїв Дніпра”: “На місці станції “Героїв Дніпра” побудовано торгівельний центр, що в принципі заборонено. Але його побудували, і хтось дав дозвіл на будівництво”.

Експерт б’є на сполох, і каже, що ще пів року — і чергову станцію метро можуть закрити: “І ось станція “Героїв Дніпра’ має величезні проблеми також. Нам про це не кажуть — скажуть через пів року, коли закриють наступну станцію”.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року у Києві на відрізку “Деміївська-Теремки” синьої лінії метрополітену було частково припинено рух поїздів. Метро закрили через загрозу підтоплення. Підземні води почали пробиватися до тунелей підземки та навіть на станції метрополітену. Обмеження триватимуть щонайменше протягом 6-ти місяців. І це вже спричинило масу незручностей для киян, навіть попри те, що столична влада організувала додаткові маршрути наземного транспорту.

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Згодом ситуація погіршилася. Біля метро “Деміївська” почав просідати асфальт. Аварійний відрізок дороги перекрили для пішоходів та автівок. Крім того, на ділянці між станціями метро “Почайна” та “Тараса Шевченка” також просідає тунель. Його можуть закрити на частковий ремонт, але саме метро для людей закривати не будуть. Роботи планують виконати влітку 2024 року. Про це повідомили у КМДА: “ Ця ділянка тунелів Оболонсько-Теремківської лінії потребує проведення планового ремонту, який виконають влітку наступного року.”

Аварійні мости

Сумна ситуація у столиці і з мостами. Про це зазначає голова Спілки комунальних споживачів України Олег Попенко в проєкті “Каштан. Інтервʼю”. Виявляється, мости у Києві у край аварійному стані: “Ми знаємо, в якому стані мости. Південний міст кожний рік закривають на ремонт. Зараз взагалі закрили. Кажуть війна. Брехня! Його закрили тому, що він уже в край аварійному стані”.

Експерт пояснює, чому зараз є певні незручності у використанні мостів та застерігає про руйнівні наслідки щодо ситуації з мостом Патона та столичним мостом-метро: “Чому звузили міст Патона? Він не витримує автонавантаження у такій кількості. Тому що, якщо додати одну полосу, то він розвалиться! Приблизно в такому стані і міст метро”.

Про страшні наслідки попереджає і транспортний експерт та інженер Дмитро Беспалов. Про це він розповів в коментарі Liga.net: “Я інженер і не розумію, як можна експлуатувати споруду, яку ми визнаємо офіційно за нашими нормами та стандартами непрацездатною. Це повна деградація всього інженерного. І якщо ми продовжуватимемо так і далі, я боюся, що ми просто втратимо всю свою інфраструктуру”.

Нагадаємо, що міст Метро та міст Патона у Києві офіційно визнані непрацездатними. Ще влітку 2023 року спеціальна комісія, яка була створена на виконання рішення Ради націончальної безпеки та оборони (РНБО), визнала аварійними мости Патона і Метро, та кожен десятий міст в Україні.

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