Поганий настрій, депресія, недуги: як розпізнати професійне вигоряння і чи можна з ним упоратися

Поганий настрій, депресія, недуги: як розпізнати професійне вигоряння і чи можна з ним упоратися

Якщо від банальної втоми можна швидко відновитися, то від професійного вигорання - ні.

Синдром професійного вигоряння може призвести до поганого настрою, депресії і навіть загострення хронічних недуг. Тоді робота перетворюється на суцільний хронічний стрес і стає ненависною, а ефективність праці - різко падає.

Про те, як розпізнати цей синдром і чи можна з ним упоратися - 20 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Скільки українців стали жертвами професійного вигорання - точної статистики немає. Але за різними підрахунками - ледь не щотретій.

Страждають передовсім представники професій, яким постійно доводиться спілкуватися з людьми: вчителі, менеджери, лікарі, представники творчих професій, бізнесу. Одні можуть вигоріти через 20 років роботи, інші - в перші ж місяці.

Якщо від банальної втоми можна швидко відновитися, то від професійного вигорання - ні.

Причини професійного вигоряння:

великі навантаження;

постійний стрес на роботі;

низька зарплатня;

відсутність перспектив кар'єрного росту;

немає часу на особисте життя;

нездорова психологічна атмосфера в колективі.

"Історично склалося, що це стосується більш жінок, бо вони генетично емоційні, але страшніше для чоловіків. Все, що вони відчувають, вони відкидають, бо вважають несерйозним. Але згодом вони доходять до досить глибоких етапів вигоряння", - пояснює експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

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У людей починаються панічні атаки та навіть загострюються хронічні недуги. У такому випадку - психологи радять зробити паузу.

Приміром, через емоційне вигорання аж на три місяці на перепочинок торік ходив міністр економіки Нідерландів - Бас ван Ваут.

У довготривалої відпустки зі збереженням робочого місця та повною або частковою оплатою є навіть визначення - "саббатікал". Річну перерву від роботи ще в 19-ому столітті почали брати гарвардські професори.

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Загалом, згідно з різними опитуваннями, понад 40% українців часто змінюють професію. Зокрема, й через те, що попередня - не приносила достатньо грошей, або задоволення. Зокрема, в багатьох у пріоритеті - нині он-лайн заробіток.

Експертку ринку праці Тетяну Пашкіну не дивує різка зміна фаху у подібних ситуаціях. Мовляв, багато її ексколег теж - пішли іншим шляхом. Але є й ті, яким можна лише позаздрити, бо про професійне вигорання не чули.

Докладніше дивіться в сюжеті на відео:

Професійне вигорання - як розпізнати цей синдром і чи можна з ним упоратися

5 порад як уникнути професійного вигорання, працюючи віддалено - у нашому матеріалі.

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