"Погано говорить і перекошене обличчя": ексдружина звинуватила ТЦК у викраденні чоловіка з паралічем на Закарпатті

Жінка наполягає на проведенні ще однієї ВЛК, яка має з'ясувати стан здоров'я її колишнього чоловіка.

В Україні розгорівся новий скандал через мобілізацію. Днями в соцмережах киянка Анна Либа розповіла, що на Закарпатті представники Хустського військкомату мобілізували її колишнього чоловіка 45-річного Олександра Мартиненка, який має частковий параліч, але, за її словами, тим не менш якимось дивним чином ВЛК визнала його придатним.

Подробиці Анна Либа розповіла в коментарі для ТСН.ua.

"Близько тижня тому, 20 лютого мій колишній чоловік зателефонував та попрохав допомоги у пошуках професійного невропатолога. Я у нього запитала про те, що ж сталось, на що він відповів, що перебуває в учбовому центрі", - розповідає Анна Либа.

Та продовжує: "Я почала збирати інформацію по крупинках та з’ясувала, що мій колишній чоловік був мобілізований 23 січня 2024 року. Він мені розповів, що його забрали прямо на дорозі, витягнули з машини, били, ВЛК як такої не було – взяли кров з пальця, щоб, напевно, з’ясувати групу крові і все".

За словами Анни, її чоловік розповів, що його тягали по коридору люди в балаклавах.

"Він погано говорить, у нього перекошено обличчя. Я не лікар, щоб ставити діагноз, я все знаю з його медичних документів. У чоловіка парез (параліч) правої сторони", - перераховує хвороби Мартиненка Анна Либа.

Та додає: "Я добиваюсь законності при проведенні військово-лікарської комісії. Я законослухняна громадянка, я за мобілізацію для того, щоб боротися проти російської агресії. Написала заяву в правоохоронні органи для того, щоб була встановлена правда. Ми не маємо права виловлювати людей на дорозі, викрадати їх та перевозити в іншу область. Це нонсенс в європейській країні. Знаю, що чоловік працював законно, не переховувався. Наразі про те, в якому він стані – це мені не відомо. У нього є направлення на МРТ, але військова частина його не відпускає, сьогодні вранці я до нього не дозвонилась".

Закарпатський обласний ТЦК публічно поки що ніяк не прокоментував ситуацію з мобілізацією Олександра Мартиненка.

"Ситуація щодо цього мобілізованого вивчається. Поки що це інформація, яка не є підтвердженою, інформація, яка є в соцмережах. Не виключено, що офіційний коментар буде опублікований пізніше, але не виключається, що коментаря взагалі не буде, тому що джерела походження інформації про все це не викликають довіри", - повідомили ТСН.ua джерела серед закарпатських військових, які мають відношення до мобілізації в регіоні та до Закарпатського обласного ТЦК.

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